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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:41 (мск), источник: ТАСС

Футбольный клуб «Реал» в 14-й раз в истории выиграл Лигу чемпионов

ТАСС, 29 мая. Испанский футбольный клуб «Реал» победил английский «Ливерпуль» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

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Единственный гол забил нападающий «Реала» Винисиус (59-я минута). На 43-й минуте главный судья Клеман Тюрпен после помощи системы видеоассистента арбитра (VAR) не засчитал гол нападающего «Реала» Карима Бензема из-за офсайда.

Встреча началась с опозданием в 37 минут из-за проблем с безопасностью. По информации журналиста телеканала ESPN Марка Огдена, полиция применила слезоточивый газ против болельщиков, пытавшихся попасть на стадион. Матч в Париже стал первым с 2019 года финалом Лиги чемпионов, на котором была разрешена полная заполняемость трибун. Финал Лиги чемпионов должен был пройти в Санкт-Петербурге, 25 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о переносе финального матча в Париж из-за ситуации на Украине.

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров. В 2003 и 2007 годах итальянец выиграл турнир с «Миланом», в 2014 и 2022 годах — с «Реалом». Футболисты «Реала» Гарет Бэйл, Карим Бензема, Дани Карвахаль, Каземиро, Иско, Марсело, Лука Модрич и Начо вошли в число игроков, пять раз побеждавших в турнире, ранее столько раз побеждали только итальянские футболисты Алессандро Костакурта и Паоло Мальдини, а также португалец Криштиану Роналду.

Первый розыгрыш самого престижного европейского клубного футбольного турнира прошел в сезоне-1955/56. С сезона-1992/93 турнир получил свое нынешнее название. Ранее он носил название «Кубок европейских чемпионов». «Реал» в 17-й раз играл в финале Лиги чемпионов, что является рекордным показателем. Клуб из Мадрида выиграл Лигу чемпионов в рекордный 14-й раз. «Ливерпуль» сыграл в 10-м финале и по данному показателю располагается на четвертом месте.

10 августа «Реал» встретится с победителем Лиги Европы 2022 года германским «Айнтрахтом» в матче за Суперкубок УЕФА, встреча пройдет в Хельсинки. Финал Лиги чемпионов в 2023 году пройдет в Стамбуле. 2 мая УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках в следующем сезоне.

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