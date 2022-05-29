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00:46 (мск), источник: ТАСС

Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров

Итальянский специалист в качестве тренера в четвертый раз привел свою команду к победе в турнире.

Реал
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ТАСС, 29 мая. Итальянец Карло Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в футбольной Лиге чемпионов среди тренеров. В финальном матче в ночь на воскресенье испанский «Реал» под руководством Анчелотти переиграл английский «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Анчелотти в качестве тренера в четвертый раз привел свою команду к победе в Лиге чемпионов. В 2003 и 2007 годах итальянец выиграл самый престижный клубный турнир Европы с «Миланом», а в 2014 и 2022 годах — с «Реалом».

По три титула выиграли француз Зинедин Зидан и англичанин Боб Пейсли. Зидан побеждал с «Реалом» в 2016, 2017 и 2018 годах. Пейсли трижды приводил к титулу обладателей Кубка европейских чемпионов «Ливерпуль» (1977, 1978, 1981).

Анчелотти 62 года, он возглавил «Реал» летом 2021 года и выиграл с клубом чемпионат Испании. Он стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. По ходу карьеры итальянский специалист также приводил к победам в национальных первенствах английский «Челси», германскую «Баварию», итальянский «Милан» и французский ПСЖ.

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