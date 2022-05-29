УЕФА опубликовал заявление по беспорядкам перед финалом Лиги чемпионов

«В преддверии игры турникеты были заблокированы фанатами, которые купили поддельные билеты, не сработавшие на турникетах. Это привело к скоплению фанатов, пытающихся попасть внутрь. В результате начало матча было отложено на 35 минут.



Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона.



УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти инциденты совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции», — говорится в заявлении.