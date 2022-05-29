Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Спартак
Динамо
Футбол. Еврокубки
28.05
Ливерпуль
Реал
01
Футбол. Зарубежный
22.05
Севилья
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
22.05
Реал Сосьедад
Атлетико
12
Футбол. Зарубежный
22.05
Барселона
Вильярреал
02
Футбол. Еврокубки
25.05
Рома
Фейеноорд
10
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
28.05
Ливерпуль
Реал
01
4.05
Реал
Манчестер Сити
31
3.05
Вильярреал
Ливерпуль
23
27.04
Ливерпуль
Вильярреал
20
26.04
Манчестер Сити
Реал
43
13.04
Атлетико
Манчестер Сити
00
13.04
Ливерпуль
Бенфика
33
12.04
Реал
Челси
23
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» снова короли Европы! Супергерой финала — Куртуа

«Мадрид» в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов.

Реал
ЛиверпульЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Позор УЕФА

Финал Лиги чемпионов — праздник, который трудно чем-то испортить. Запаркованный какой-то командой «автобус», некачественный футбол, даже поражение любимой команды — все это мелочи, которые не могут испортить впечатление от матча. Потому что главное в день финала — именно игра. Ее будут обсуждать и вспоминать даже годы спустя.

Но УЕФА умудрился испортить впечатление от финала. Старт встречи в Париже был отложен почти на 40 минут, потому что на арене и за ее пределами творился беспредел. Болельщики прорывались на стадион, перелезая через ограждения, а десятки тысяч человек часами стояли у закрытых дверей. Оказалось, что на матч массово продавали фальшивые билеты, и многие честные болельщики элементарно не могли попасть на игру.

И ведь это «Стад де Франс», а не деревенское поле со ржавыми воротами. Париж, Франция. Центр Европы, куда УЕФА перенес решающий матч из Санкт-Петербурга. Официальная причина переноса, кстати — безопасность. Интересно, думал ли УЕФА о безопасности в этой ситуации, когда была реальная угроза давки страшнее «Хиллсборо»? И было ли безопасно болельщикам, когда им в лицо прыскали слезоточивый газ?

Столкновения полиции с фанатами перед финалом ЛЧ
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Отложенный старт

УЕФА, конечно, опозорился. Матч начался в 22:36 по московскому времени, когда за пределами стадиона еще стояли десятки тысяч разъяренных фанатов. Нет сомнений, что многие из них вообще не попали на «Стад де Франс».

Естественно, отложенный старт влиял и на футболистов. Простая психология: ты и так предельно мотивирован на один из главных матчей жизни, невероятно волнуешься и хочешь поскорее начать игру. А тут ее откладывают, причем по не самой приятной причине.

Но УЕФА дал футболистам команду играть, так что они покорно вышли на поле. Сами составы были оптимальными — предсказать их можно было еще две недели назад. Вопросы у «Ливерпуля» вызывали только позиция напарника ван Дейка (вышел Конате, а не Матип), а также здоровье Тиагу Алькантары. У «Реала» вообще все было предсказуемо.

Пассивный прессинг «Ливерпуля»

Читайте также
Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров

Сложно предугадать, как сказалась на футболистах затяжная пауза перед началом встречи. Можно притянуть эту ситуацию к неспешному футболу в первом тайме, но в 2019 году весь финал «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» был скучным, хотя ничего снаружи не происходило.

Красные предсказуемо больше владели мячом — в первые 20 минут процент достигал 63. «Реал» внешне спокойно защищался, но изредка все равно допускал моменты у своих ворот: «Ливерпуль» часто бил со средней и дальней дистанции, а в паре эпизодов мадридцев выручал Куртуа. Удар Мане был особо запоминающимся — бельгиец отразил мяч в штангу.

Удивительно, но «Ливерпуль» отказался от активного высокого прессинга. Иногда включался Мане (чаще всего, когда мяч получал Эдем Милитао — видимо, такой была установка для сенегальца), иногда Хендерсон, иногда Салах. Но массивного прессинга не было совсем. Вероятно, Клопп учел ошибки «Челси» и «Манчестер Сити», которые в матчах с «Реалом» нередко получали моменты у своих ворот после неудачных попыток прессинга.

ВАР — как в РПЛ

«Реал» в первом тайме играл на первой передаче. Что было ожидаемо — по другим матчам плей-офф мы поняли, что мадридцам для успеха достаточно включения в концовках. И за первый тайм игры с «Ливерпулем» «Реал» нанес лишь один удар. Зато он привел к голу — отмененному.

Защитники «Ливерпуля» перед перерывом прозевали Бензема, но он решил не бить, отдал пас Вальверде. И тут испанец вроде бы пробил по воротам — мяч тут же заблокировали, и он отскочил обратно к Бензема на гол. А француз находился в офсайде. «Вроде бы пробил», потому что четко касание Вальверде не разглядеть ни на одном повторе. Но видеоассистенты Клемана Тюрпена после трехминутного изучения момента зафиксировали вне игры.

Три минуты изучения повторов — это, конечно, очень долго. Мы ругаем арбитров в России за огромное время, которое они тратят на ВАР, но тут дали слабину и лучшие судьи Европы. Правда, момент был действительно сложным. И до сих пор остается спорным.

Гол Винисиуса

Источник: AFP 2022

После перерыва «Ливерпуль» заиграл заметно активнее в прессинге — будто бы экономил силы до перерыва. Вообще до матча структура и интенсивность прессинга «Ливерпуля» были одной из главных тем. Как и оборона «Реала» при стандартах. Как и дуэль Винисиуса и Александра-Арнолда.

Трент — один из сильнейших защитников мира с точки зрения атаки. Все знают, что он прекрасный ассистент, но в обороне он далеко не безупречен и часто упускает игроков за спину. А Винисиус — страшный оппонент. По ходу плей-офф он уже растерзал Кристенсена и Фернандиньо, и накануне финала многие болельщики «Реала» предвкушали его дуэль с Трентом. И не зря: ТАА в эпизоде с голом оставил за спиной гектар пространства, в которое ворвался быстроногий Винисиус. И это был всего лишь второй удар «Реала» по воротам и первый — в створ.

Гений Тибо

Источник: AFP 2022

Необычная ситуация для этого плей-офф — отыгрываться нужно было не «Реалу». «Ливерпуль» и сам вряд ли этого ждал, хотя и привык: в трех последних турах АПЛ красные пропускали первыми, но побеждали.

Здесь резервного плана у красных не наблюдалось. Хотя Клопп, конечно, пытался перевернуть игру и сделал три замены еще до того, как Анчелотти совершил первую.

Да и моменты у «Ливерпуля» были. Роскошно бил Салах в начале второго тайма, Диогу Жота чуть не перевел мяч в ворота, а тот же Салах не реализовал выход один на один. Но в каждом из этих трех эпизодов победителем выходил Куртуа.

Бельгийский вратарь провел не просто феноменальный матч — этой игрой он катапультировал себя в ранг легендарных голкиперов. Если бы не Куртуа, «Реал» не выиграл бы Лигу чемпионов.

«Ливерпулю» в конце будто бы не хватило сил. Сказался изнуряющий сезон — и в физическом, и в психологическом плане. Ничего внятного у ворот Куртуа не было — скорее «Реал» мог забить второй. В итоге 1:0 — мадридцы в 14-й раз лучшие в Европе.

Гоша Чернов

Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь