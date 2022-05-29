«Реал» снова короли Европы! Супергерой финала — Куртуа

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Позор УЕФА

Финал Лиги чемпионов — праздник, который трудно чем-то испортить. Запаркованный какой-то командой «автобус», некачественный футбол, даже поражение любимой команды — все это мелочи, которые не могут испортить впечатление от матча. Потому что главное в день финала — именно игра. Ее будут обсуждать и вспоминать даже годы спустя.

Но УЕФА умудрился испортить впечатление от финала. Старт встречи в Париже был отложен почти на 40 минут, потому что на арене и за ее пределами творился беспредел. Болельщики прорывались на стадион, перелезая через ограждения, а десятки тысяч человек часами стояли у закрытых дверей. Оказалось, что на матч массово продавали фальшивые билеты, и многие честные болельщики элементарно не могли попасть на игру.

И ведь это «Стад де Франс», а не деревенское поле со ржавыми воротами. Париж, Франция. Центр Европы, куда УЕФА перенес решающий матч из Санкт-Петербурга. Официальная причина переноса, кстати — безопасность. Интересно, думал ли УЕФА о безопасности в этой ситуации, когда была реальная угроза давки страшнее «Хиллсборо»? И было ли безопасно болельщикам, когда им в лицо прыскали слезоточивый газ?

Столкновения полиции с фанатами перед финалом ЛЧ 13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Отложенный старт

УЕФА, конечно, опозорился. Матч начался в 22:36 по московскому времени, когда за пределами стадиона еще стояли десятки тысяч разъяренных фанатов. Нет сомнений, что многие из них вообще не попали на «Стад де Франс».

Естественно, отложенный старт влиял и на футболистов. Простая психология: ты и так предельно мотивирован на один из главных матчей жизни, невероятно волнуешься и хочешь поскорее начать игру. А тут ее откладывают, причем по не самой приятной причине.

Но УЕФА дал футболистам команду играть, так что они покорно вышли на поле. Сами составы были оптимальными — предсказать их можно было еще две недели назад. Вопросы у «Ливерпуля» вызывали только позиция напарника ван Дейка (вышел Конате, а не Матип), а также здоровье Тиагу Алькантары. У «Реала» вообще все было предсказуемо.

Пассивный прессинг «Ливерпуля»

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Сложно предугадать, как сказалась на футболистах затяжная пауза перед началом встречи. Можно притянуть эту ситуацию к неспешному футболу в первом тайме, но в 2019 году весь финал «Ливерпуль» — «Тоттенхэм» был скучным, хотя ничего снаружи не происходило.

Красные предсказуемо больше владели мячом — в первые 20 минут процент достигал 63. «Реал» внешне спокойно защищался, но изредка все равно допускал моменты у своих ворот: «Ливерпуль» часто бил со средней и дальней дистанции, а в паре эпизодов мадридцев выручал Куртуа. Удар Мане был особо запоминающимся — бельгиец отразил мяч в штангу.

Удивительно, но «Ливерпуль» отказался от активного высокого прессинга. Иногда включался Мане (чаще всего, когда мяч получал Эдем Милитао — видимо, такой была установка для сенегальца), иногда Хендерсон, иногда Салах. Но массивного прессинга не было совсем. Вероятно, Клопп учел ошибки «Челси» и «Манчестер Сити», которые в матчах с «Реалом» нередко получали моменты у своих ворот после неудачных попыток прессинга.

ВАР — как в РПЛ

«Реал» в первом тайме играл на первой передаче. Что было ожидаемо — по другим матчам плей-офф мы поняли, что мадридцам для успеха достаточно включения в концовках. И за первый тайм игры с «Ливерпулем» «Реал» нанес лишь один удар. Зато он привел к голу — отмененному.

Защитники «Ливерпуля» перед перерывом прозевали Бензема, но он решил не бить, отдал пас Вальверде. И тут испанец вроде бы пробил по воротам — мяч тут же заблокировали, и он отскочил обратно к Бензема на гол. А француз находился в офсайде. «Вроде бы пробил», потому что четко касание Вальверде не разглядеть ни на одном повторе. Но видеоассистенты Клемана Тюрпена после трехминутного изучения момента зафиксировали вне игры.

Три минуты изучения повторов — это, конечно, очень долго. Мы ругаем арбитров в России за огромное время, которое они тратят на ВАР, но тут дали слабину и лучшие судьи Европы. Правда, момент был действительно сложным. И до сих пор остается спорным.

Гол Винисиуса

После перерыва «Ливерпуль» заиграл заметно активнее в прессинге — будто бы экономил силы до перерыва. Вообще до матча структура и интенсивность прессинга «Ливерпуля» были одной из главных тем. Как и оборона «Реала» при стандартах. Как и дуэль Винисиуса и Александра-Арнолда.

Трент — один из сильнейших защитников мира с точки зрения атаки. Все знают, что он прекрасный ассистент, но в обороне он далеко не безупречен и часто упускает игроков за спину. А Винисиус — страшный оппонент. По ходу плей-офф он уже растерзал Кристенсена и Фернандиньо, и накануне финала многие болельщики «Реала» предвкушали его дуэль с Трентом. И не зря: ТАА в эпизоде с голом оставил за спиной гектар пространства, в которое ворвался быстроногий Винисиус. И это был всего лишь второй удар «Реала» по воротам и первый — в створ.

Гений Тибо

Необычная ситуация для этого плей-офф — отыгрываться нужно было не «Реалу». «Ливерпуль» и сам вряд ли этого ждал, хотя и привык: в трех последних турах АПЛ красные пропускали первыми, но побеждали.

Здесь резервного плана у красных не наблюдалось. Хотя Клопп, конечно, пытался перевернуть игру и сделал три замены еще до того, как Анчелотти совершил первую.

Да и моменты у «Ливерпуля» были. Роскошно бил Салах в начале второго тайма, Диогу Жота чуть не перевел мяч в ворота, а тот же Салах не реализовал выход один на один. Но в каждом из этих трех эпизодов победителем выходил Куртуа.

Бельгийский вратарь провел не просто феноменальный матч — этой игрой он катапультировал себя в ранг легендарных голкиперов. Если бы не Куртуа, «Реал» не выиграл бы Лигу чемпионов.

«Ливерпулю» в конце будто бы не хватило сил. Сказался изнуряющий сезон — и в физическом, и в психологическом плане. Ничего внятного у ворот Куртуа не было — скорее «Реал» мог забить второй. В итоге 1:0 — мадридцы в 14-й раз лучшие в Европе.