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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Куртуа: Мне нужно было выиграть Лигу чемпионов, чтобы меня уважали

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Вратарь испанского футбольного клуба «Реал» бельгиец Тибо Куртуа заявил, что победа в Лиге чемпионов заставит его уважать.

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В финале Лиги чемпионов, который прошел на «Стад де Франс», «Реал» обыграл английский «Ливерпуль» со счетом 1:0. Куртуа отразил девять ударов и был признан лучшим игроком матча.

«Мне нужно было выиграть финал для моей карьеры, ради того, чтобы меня уважали. Я действительно счастлив и горжусь выступлением команды. Мы обыграли лучшие клубы мира. “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” были невероятными в этом сезоне. “Ливерпуль” провел отличную игру, но у нас был один шанс, и мы его реализовали», — приводит слова Куртуа сайт Союза европейских футбольных ассоцаций (УЕФА) со ссылкой на BT Sport.

Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
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