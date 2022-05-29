Куртуа: Мне нужно было выиграть Лигу чемпионов, чтобы меня уважали

«Мне нужно было выиграть финал для моей карьеры, ради того, чтобы меня уважали. Я действительно счастлив и горжусь выступлением команды. Мы обыграли лучшие клубы мира. “Манчестер Сити” и “Ливерпуль” были невероятными в этом сезоне. “Ливерпуль” провел отличную игру, но у нас был один шанс, и мы его реализовали», — приводит слова Куртуа сайт Союза европейских футбольных ассоцаций (УЕФА) со ссылкой на BT Sport.