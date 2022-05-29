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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп заявил, что испанскому «Реалу» удалось победить в финале Лиги чемпионов за счет реализации моментов.

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В финале Лиги чемпионов, который прошел на «Стад де Франс», «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0. Английский клуб нанес девять ударов в створ ворот, а испанский — один.

«В этом нет ничего невероятного, это обычный футбольный результат. У нас было намного больше моментов и ударов по воротам, но самая главная статистика абсолютно на стороне “Реала”. Они забили мяч, а мы нет — это самое простое объяснение в мире футбола. Это жестко, но мы, конечно, это уважаем. Когда вратарь становится лучшим игроком матча, у другой команды что-то идет не так. Куртуа сделал три невероятных сейва, но мне бы хотелось иметь больше моментов такого калибра. Навесы, которые мы сделали в сторону Куртуа, не имели особого смысла», — приводит слова Клоппа сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Проблема в том, что когда вы играете против “Реала”, а они играют так глубоко, их контратакующая угроза огромна. Я видел, как много хороших вещей мы сделали, но этого было недостаточно. Мы принимаем это», — добавил Клопп.

Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
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