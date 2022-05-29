Клопп объяснил поражение «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

«В этом нет ничего невероятного, это обычный футбольный результат. У нас было намного больше моментов и ударов по воротам, но самая главная статистика абсолютно на стороне “Реала”. Они забили мяч, а мы нет — это самое простое объяснение в мире футбола. Это жестко, но мы, конечно, это уважаем. Когда вратарь становится лучшим игроком матча, у другой команды что-то идет не так. Куртуа сделал три невероятных сейва, но мне бы хотелось иметь больше моментов такого калибра. Навесы, которые мы сделали в сторону Куртуа, не имели особого смысла», — приводит слова Клоппа сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).