Хаос вместо праздника. Перенесенный из Петербурга финал Лиги чемпионов затмили беспорядки

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

ТАСС, 29 мая. Беспорядки в Париже стали главным событием в день финального матча футбольной Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем». Игра между командами из Мадрида и Ливерпуля началась позже запланированного из-за проблем с безопасностью.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) трижды переносил начало финала. Сначала это было сделано из-за того, что автобус с игроками «Ливерпуля» попал в пробку и прибыл на стадион «Стад де Франс» с 20-минутным опозданием, тогда как «Реал» приехал на арену вовремя, не столкнувшись с транспортными проблемами. Второй перенос организаторы объяснили вопросами обеспечения безопасности. В двух первых случаях было заявлено о переносах на 15 минут, а в третий раз — без уточнения времени, в итоге стартовый свисток прозвучал на 37 минут позже запланированного.

Читайте также В ходе беспорядков за пределами стадиона пострадало 7 сотрудников парижской полиции

Перед началом матча префектура полиции Парижа в Twitter на английском и испанском языках призывала фанатов обеих команд «не штурмовать стадион», отмечая, что он переполнен. Несмотря на это, фанаты без билетов и с поддельными билетами пытались прорваться на «Стад де Франс». По словам министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена, в общей сложности таких нарушителей из Великобритании было около трех тысяч. После завершения матча французская газета «Экип» сообщила о том, что, по предварительным данным, представители правоохранительных органов задержали 68 человек за различные нарушения в ходе стычек с фанатами на «Стад де Франс» и в районе фан-зон перед началом и во время финала Лиги чемпионов.

По информации издания, около стадиона «Стад де Франс» и до, и после начала финала Лиги чемпионов возникали столкновения представителей правоохранительных органов и болельщиков. Газета утверждает, что полиция применила против фанатов слезоточивый газ. В ходе столкновений с активными болельщиками на подступах к арене пострадали семь сотрудников парижской полиции.

Несмотря на беспрецедентный масштаб беспорядков, УЕФА выступил с официальным заявлением лишь за несколько минут до завершения матча, в котором «Реал» со счетом 1:0 обыграл «Ливерпуль». «В преддверии игры турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты. Это привело к скоплению болельщиков, пытавшихся попасть внутрь. Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона», — говорится в заявлении пресс-службы УЕФА.

«УЕФА сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции», — также отмечается в заявлении организации.

Победители не судят

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп примерно за час до изначально запланированного начала матча высказал первые претензии организаторам финала Лиги чемпионов. «Сегодня поле не самое лучшее. В финале Лиги чемпионов хочется играть на идеальном газоне, но сегодня он просто нормальный», — сказал он.

Его коллега из «Реала» Карло Анчелотти после финального свистка лаконично назвал задержку начала матча «странной», ничего не сказав о состоянии газона.

Пресс-служба «Ливерпуля» уже при счете 0:1 на официальном сайте опубликовала заявление, выступив в поддержку своих фанатов. «Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми болельщики “Ливерпуля” столкнулись сегодня вечером на “Стад де Франс”. Это величайший матч в европейском футболе, и болельщики не должны переживать те моменты, которые мы видели. Мы запросили официальное расследование причин этих неприемлемых проблем», — отмечается в сообщении английского клуба.

Подобные беспорядки на крупных футбольных турнирах происходят во второй раз за два года.

11 июля 2021 года перед проходившим в Лондоне финалом чемпионата Европы, в котором встречались сборные Англии и Италии (1:1, 2:3 по пенальти), около 100 человек предприняли попытку прорыва на стадион «Уэмбли». Ее пресекли сотрудники полиции и стюарды. После матча некоторые английские фанаты участвовали в потасовках с полицией и итальянскими болельщиками.

3 августа УЕФА возбудил дисциплинарное дело против Английской футбольной ассоциации в рамках расследования беспорядков на стадионе «Уэмбли» и вокруг него во время финала чемпионата Европы. 18 октября дисциплинарный комитет по этике УЕФА обязал сборную Англии провести два домашних матча под эгидой УЕФА, один из которых — условно, без болельщиков из-за нарушений порядка во время июльской игры. Также УЕФА наложил штраф на Английскую футбольную ассоциацию в размере €100 тыс. за нарушение дисциплины во время матча, в том числе за бросание предметов на поле и нарушение порядка во время исполнения национальных гимнов.

Размен Петербурга на Париж — ошибка УЕФА

Изначально финал Лиги чемпионов должен был пройти не в Париже на стадионе «Стад де Франс», а в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». 25 февраля УЕФА объявил о переносе матча из российского города во французский из-за ситуации на Украине. На момент этого решения организационный комитет финала Лиги чемпионов-2021/22 в Санкт-Петербурге активно работал на протяжении почти трех лет. У парижан на подготовку было чуть больше трех месяцев.

Политически мотивированное решение УЕФА стало отложенным ответом российской стороне, которая в 2021 году согласилась принять три дополнительных матча чемпионата Европы вместо Дублина. Это произошло после того, как власти ирландского города не смогли гарантировать европейской организации прием достаточного количества болельщиков на стадионе «Авива» в условиях пандемии коронавируса. После того, как на «Газпром-Арене» состоялись семь матчей чемпионата Европы, исполнительный директор УЕФА Мартин Каллен охарактеризовал это как невероятное достижение местного оргкомитета, а также назвал команду оргкомитета российской части турнира неотъемлемой частью большой европейской семьи УЕФА.

По мнению председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева, организационные проблемы, из-за которых финал Лиги чемпионов в Париже начался с более чем получасовой задержкой, показывают, что УЕФА не нужно было переносить матч из Санкт-Петербурга.

У нас умеют и знают, как проводить крупнейшие спортивные соревнования, все это прошло бы на высоком уровне. А тут получилось тяп-ляп, на скорую руку: захотели — дали финал, захотели — забрали. Поэтому пусть пожинают, что сами посеяли. Дмитрий Свищев председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту

«Когда было решение о проведении финала в Санкт-Петербурге, то все плюсы и минусы учитывались, и мы завоевали это право в честной и конкурентной борьбе, — напомнил собеседник агентства. — Учитывались, между прочим, и логистические вопросы. Было принято, что Петербург — это лучшее место для проведения финала, поэтому перед тем, как что-то сделать, надо 10 раз подумать».

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту, член наблюдательного совета клуба Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Химки» Роман Терюшков назвал беспорядки и задержку начала финала Лиги чемпионов наказанием УЕФА за решения в отношении российского футбола. «Если бы финал прошел у нас в Питере, подобного бы в принципе не было! Мы умеем проводить самые лучшие чемпионаты — это можно было посмотреть и на Кубке конфедераций, и на чемпионате мира, и на чемпионате Европы, когда мы получили лучшие отклики от всех болельщиков, от всех команд», — заявил он.

«Картина, которая сейчас происходит на финале Лиги чемпионов, говорит о том, что в принципе будет с УЕФА и ФИФА [Международной федерацией футбола]. Они забыли свое основное предназначение спортивных федераций и занялись политикой. Надо заниматься тем, что умеешь делать, иначе другие сферы твоей деятельности будут ускользать из твоих же рук. Разменять Питер, где все было бы на высшем уровне, на Париж — это их стратегическая ошибка, так же как и отстранение российского футбола», — добавил Терюшков, также заявив, что подмосковные Химки могли справиться с организацией и обеспечением безопасности на финале Лиги чемпионов лучше, чем Париж.

Ночь рекордов для «Реала»

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов 20 фотографий 20 фотографий 20 фотографий

«Реал», обыграв «Ливерпуль» в парижском финале, в рекордный 14-й раз в истории стал победителем Лиги чемпионов. У ближайшего преследователя, итальянского «Милана», вдвое меньше побед в этом турнире. Проигравший в ночь на воскресенье английский клуб делит по этому показателю третье место с германской «Баварией» (по шесть побед в финалах).

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров — четыре. В 2003 и 2007 годах итальянец выиграл турнир с «Миланом», а в 2014 и 2022 годах — с «Реалом». Также он дважды побеждал в Кубке европейских чемпионов в качестве игрока — в составе «Милана» в 1989 и 1990 годах. Футболисты мадридского клуба Гарет Бэйл, Карим Бензема, Дани Карвахаль, Каземиро, Иско, Марсело, Лука Модрич и Начо вошли в число игроков, пять раз побеждавших в турнире, ранее столько раз побеждали только итальянцы Алессандро Костакурта и Паоло Мальдини, а также португалец Криштиану Роналду.

Лучшим игроком финала Лиги чемпионов стал голкипер «Реала» Тибо Куртуа, на счету которого девять отраженных ударов в створ ворот. Его одноклубники отметились одним точным ударом — он завершился голом в ворота «Ливерпуля» в исполнении нападающего мадридцев Винисиуса Жуниора. Лучшим же бомбардиром завершившегося розыгрыша Лиги чемпионов стал форвард «Реала» Карим Бензема (15 мячей).

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после завершения финала отметил, что, если активно давить «Реал», он может ответить смертельно опасными контратаками. «Я видел, что мы временами действовали очень хорошо, но этого оказалось недостаточно для победы, — сказал германский специалист, слова которого приводит пресс-служба УЕФА. — Они забили один гол, а мы нет — это самое легкое объяснение в футболе».

Анчелотти признался, что не может поверить тому факту, что он в четвертый раз выиграл Лигу чемпионов в качестве тренера. «Матч был очень сложный, нам пришлось очень нелегко, особенно в первом тайме. Но в конечном итоге мы заслужили победу в этом турнире, — сказал пресс-службе УЕФА итальянский тренер. — Команду подстегнуло то, что никто не верил в ее победу. Мы создали хорошую атмосферу, испытывали сложности, но никогда не сдавались. И мы заслуженно обыграли великую команду, которая в этом сезоне редко проигрывала».