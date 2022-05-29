«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов
В финале турнира, который прошел 28 мая в Париже, мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.
Барселона
РеалЛига чемпионов: таблица и календарь
В финале турнира, который прошел 28 мая в Париже, мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.
«Поздравляем “Реал” с титулом Лиги чемпионов, завоеванным сегодня вечером на “Стад де Франс”», — говорится в сообщении.
Добавим, что «Реал» выиграл самый престижный трофей европейского клубного футбола в 14-й раз.