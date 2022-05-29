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10:54 (мск), источник: Sport24

«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

В финале турнира, который прошел 28 мая в Париже, мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.

Барселона
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«Поздравляем “Реал” с титулом Лиги чемпионов, завоеванным сегодня вечером на “Стад де Франс”», — говорится в сообщении.

Добавим, что «Реал» выиграл самый престижный трофей европейского клубного футбола в 14-й раз.

Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
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