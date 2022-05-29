«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

«Барселона» поздравила «Реал» с победой в Лиге чемпионов

В финале турнира, который прошел 28 мая в Париже, мадридский клуб обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0.