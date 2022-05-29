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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

Фанаты «Реала» потроллили Мбаппе после победы в Лиге чемпионов

Фанаты «Реала» потроллили Килиана Мбаппе за решение остаться в ПСЖ, передает Marca.

Реал
ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Они обратились к футболисту в эфире Marca TV после победы мадридского клуба над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. «Мбаппе, поприветствуй чемпиона! Он никогда не выиграет Лигу чемпионов, но мы его и не хотим больше», — сказали болельщики.

«Реал» назывался в качестве нового клуба Мбаппе, но форвард сборной Франции продлил контракт с ПСЖ.

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0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
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