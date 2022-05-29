Фанаты «Реала» потроллили Мбаппе после победы в Лиге чемпионов

Они обратились к футболисту в эфире Marca TV после победы мадридского клуба над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. «Мбаппе, поприветствуй чемпиона! Он никогда не выиграет Лигу чемпионов, но мы его и не хотим больше», — сказали болельщики.