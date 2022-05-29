Фанаты «Реала» потроллили Мбаппе после победы в Лиге чемпионов
Фанаты «Реала» потроллили Килиана Мбаппе за решение остаться в ПСЖ, передает Marca.
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Фанаты «Реала» потроллили Килиана Мбаппе за решение остаться в ПСЖ, передает Marca.
Они обратились к футболисту в эфире Marca TV после победы мадридского клуба над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов. «Мбаппе, поприветствуй чемпиона! Он никогда не выиграет Лигу чемпионов, но мы его и не хотим больше», — сказали болельщики.
«Реал» назывался в качестве нового клуба Мбаппе, но форвард сборной Франции продлил контракт с ПСЖ.