«Реал» устроил чемпионский парад в честь победы в Лиге чемпионов
В воскресенье, 29 мая, в Мадриде с почестями встретили игроков «Реала», ставших 14-кратными победителями Лиги чемпионов.
В воскресенье, 29 мая, в Мадриде с почестями встретили игроков «Реала», ставших 14-кратными победителями Лиги чемпионов.
В финале сливочные с минимальным счетом одолели «Ливерпуль» — 1:0.
Подопечные Карло Анчелотти провезли трофей по центру Мадрида. Традиционно празднование титулов сливочных проходит на площади Сибелес.
Нападающий «Реала» Карим Бензема и защитник Марсело внесли трофей в здание кафедрального собора Мадрида Альмудена.
Мадридский клуб впервые с 2018 года завоевал титул победителя Лиги чемпионов. «Реал» является рекордсменом по числу побед в самом престижном еврокубковом турнире — 14. За последние десять лет клуб пять раз выигрывал турнир, а также делал это трижды подряд, чего никому не удавалось после изменения формата и переименования соревнования в Лигу чемпионов в сезоне-1992/93.