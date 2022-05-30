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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Реал» устроил чемпионский парад в честь победы в Лиге чемпионов

В воскресенье, 29 мая, в Мадриде с почестями встретили игроков «Реала», ставших 14-кратными победителями Лиги чемпионов.

Реал
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21
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В финале сливочные с минимальным счетом одолели «Ливерпуль» — 1:0.

Источник: Reuters
Источник: Reuters
Источник: Reuters

Подопечные Карло Анчелотти провезли трофей по центру Мадрида. Традиционно празднование титулов сливочных проходит на площади Сибелес.

Источник: Reuters
Источник: Reuters

Нападающий «Реала» Карим Бензема и защитник Марсело внесли трофей в здание кафедрального собора Мадрида Альмудена.

Источник: Reuters

Мадридский клуб впервые с 2018 года завоевал титул победителя Лиги чемпионов. «Реал» является рекордсменом по числу побед в самом престижном еврокубковом турнире — 14. За последние десять лет клуб пять раз выигрывал турнир, а также делал это трижды подряд, чего никому не удавалось после изменения формата и переименования соревнования в Лигу чемпионов в сезоне-1992/93.

Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
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