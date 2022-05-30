УЕФА расследует события, связанные с проведением финала Лиги чемпионов

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За расследование произошедших событий будет отвечать португалец Тьягу Брандау Родригеш, который подготовит отчет. Будут собраны данные от всех сторон, причастных к финалу Лиги чемпионов в Париже.

В субботу в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» прошел финал Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» (1:0). Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на стадион. Соответствующие видео были опубликованы очевидцами в соцсетях. По данным агентства Франс Пресс, некоторые фанаты были без билетов. На распространенных в интернете кадрах видно, как они перелезают через ограждения, уклоняются от стюардов и пробегают на арену. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут.

По последним данным, парижская полиция задержала 105 участников беспорядков.