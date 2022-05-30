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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
22:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА расследует события, связанные с проведением финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заказал подготовку независимого отчета по ситуации с организацией финала Лиги чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

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За расследование произошедших событий будет отвечать португалец Тьягу Брандау Родригеш, который подготовит отчет. Будут собраны данные от всех сторон, причастных к финалу Лиги чемпионов в Париже.

В субботу в пригороде Парижа на стадионе «Стад де Франс» прошел финал Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» (1:0). Перед началом матча французская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков «Ливерпуля», пытавшихся прорваться на стадион. Соответствующие видео были опубликованы очевидцами в соцсетях. По данным агентства Франс Пресс, некоторые фанаты были без билетов. На распространенных в интернете кадрах видно, как они перелезают через ограждения, уклоняются от стюардов и пробегают на арену. Из-за проблем с обеспечением безопасности игра стартовала с задержкой в 37 минут.

По последним данным, парижская полиция задержала 105 участников беспорядков.

В понедельник глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что порядка 70% бумажных билетов на финальный матч Лиги чемпионов, согласно предварительной проверке, являются поддельными. Министр спорта страны Амели Удеа-Кастера считает, что ситуация на матче вышла из-под контроля из-за фанатов английского «Ливерпуля» и решения УЕФА выдавать бумажные билеты на матч. По ее словам, от 30 до 40 тысяч британских болельщиков пришли к «Стад де Франс» либо с фальшивыми билетами, либо вовсе без них.

Ливерпуль
0:1
Первый тайм: 0:0
Реал
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