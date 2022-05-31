Месси отказался считать «Реал» лучшей командой Европы

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34-летний аргентинец заявил, что не считает «Реал» лучшей командой в Европе. «Они не были сильнейшими, но сумели выиграть Лигу чемпионов», — отметил Месси.

В том же интервью Месси назвал фаворита в споре за «Золотой мяч». Аргентинец заявил, что награда достанется нападающему «Реала» Кариму Бензема.