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00:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси отказался считать «Реал» лучшей командой Европы

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси оценил выступления мадридского «Реала» в минувшем сезоне. Об этом сообщает TyC Sports.

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34-летний аргентинец заявил, что не считает «Реал» лучшей командой в Европе. «Они не были сильнейшими, но сумели выиграть Лигу чемпионов», — отметил Месси.

В том же интервью Месси назвал фаворита в споре за «Золотой мяч». Аргентинец заявил, что награда достанется нападающему «Реала» Кариму Бензема.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» с минимальным счетом в финале ЛЧ. Единственный гол забил Винисиус Жуниор. «Реал» в 14-й раз в своей истории завоевал главный еврокубок.

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