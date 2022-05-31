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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Французские власти обвинили Клоппа в том, что он способствовал беспорядкам на финале ЛЧ

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в том, что он способствовал хаосу и беспорядкам во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0).

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«Эти проблемы есть только в футболе с участием некоторых английских клубов. Присутствие такого большого количества британских болельщиков без билетов уже было, особенно в 2019 году в Мадриде. И это уже создавало подобные трудности. Те же проблемы были на “Уэмбли” в прошлом году. Поведение, неорганизованность и огромный рынок поддельных билетов. И напомню, что именно тренер “Ливерпуля” несколько дней назад призывал болельщиков приезжать во Францию даже без билетов.

Мы оказались с сотнями и тысячами британских фанатов, часть из которых полностью уважала правила и покупала билеты либо шла в специальную фан-зону. Напомню, десятки тысяч фанатов в фан-зоне находились без проблем, правила соблюдались ими — однако была меньшая, но активная часть, которая конфликтовала с нашей системой безопасности», — приводит слова Дарманена Mirror.

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