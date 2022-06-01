Текущие события
Футбол. Лига наций
19:00
Польша
Уэльс
Футбол. Лига наций
2.06
Грузия
Гибралтар
Футбол. Лига наций
2.06
Кипр
Косово
Футбол. Лига наций
2.06
Болгария
Северная Македония
Футбол. Лига наций
2.06
Эстония
Сан-Марино
Футбол. Лига наций
2.06
Чехия
Швейцария
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
21.05
Арсенал Т
Урал
12
21.05
Динамо
Сочи
15
21.05
Краснодар
Ахмат
11
21.05
Крылья Советов
Локомотив
01
21.05
Нижний Новгород
Зенит
10
21.05
Рубин
Уфа
12
21.05
Химки
Спартак
21
21.05
ЦСКА
Ростов
40
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
13:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В РФС надеются, что ФИФА будет уважать контракты клубов с игроками

ВОЛГОГРАД, 1 июн — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассчитывает, что Международная федерация футбола (ФИФА) будет с уважением относиться к договорам российских клубов с игроками.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В марте ФИФА разрешила иностранным игрокам приостановить контракты с российскими клубами и подписать соглашения сроком до 30 июня с зарубежными командами.

Митрофанов в беседе с журналистами на вопрос РИА Новости о том, есть ли уверенность, что ФИФА продолжит уважать контракты российских клубов с игроками, особенно иностранными, ответил, что «мы на это надеемся». «Потому что это один из базовых принципов. Решение ФИФА <…>, мы считаем его неправильным, но при этом ни один клуб российской премьер лиги не инициировал вопрос обжалования этого решения. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться дальше», — сказал он, добавив, что РФС является сторонником соблюдения правил без исключений.

 'Кровь залила бассейн': как мордобой ватерполистов СССР и Венгрии шокировал мир
Американцы травят Овечкина и унижают себя
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь