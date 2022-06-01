В РФС надеются, что ФИФА будет уважать контракты клубов с игроками

Митрофанов в беседе с журналистами на вопрос РИА Новости о том, есть ли уверенность, что ФИФА продолжит уважать контракты российских клубов с игроками, особенно иностранными, ответил, что «мы на это надеемся». «Потому что это один из базовых принципов. Решение ФИФА <…>, мы считаем его неправильным, но при этом ни один клуб российской премьер лиги не инициировал вопрос обжалования этого решения. Будем смотреть, как ситуация будет развиваться дальше», — сказал он, добавив, что РФС является сторонником соблюдения правил без исключений.