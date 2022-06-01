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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
17:53 (мск), источник: Чемпионат.com

Украинский вратарь «Реала» Лунин не считается победителем Лиги чемпионов по правилам УЕФА

Вратарь «Реала» Андрей Лунин не считается победителем Лиги чемпионов по правилам УЕФА, сообщает Mundo Deportivo.

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Источник: AFP 2022

По информации источника, правила Союза европейских футбольных ассоциаций гласят, что победителем ЛЧ не может считаться тот игрок, который не провёл ни одной минуты за розыгрыш турнира. Украинский голкипер провёл все матчи Лиги чемпионов сезона-2021/2022 на скамейке запасных.

Напомним, 28 мая «Реал» в финальном матче обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Андрей Лунин в игре участия не принимал, проведя весь матч на скамейке запасных.

Из украинских игроков побед в Лиге чемпионов добивались Андрей Шевченко с итальянским «Миланом» в сезоне-2002/2003 и Анатолий Тимощук с мюнхенской «Баварией» в сезоне-2012/2013.

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов
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