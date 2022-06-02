Министр спорта РФ Матыцин заявил, что Россия желает получить компенсацию за отнятые ЧМ и финал ЛЧ

«Национальные федерации направили обращения в адрес международных федераций с просьбой компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Речь идет не только о взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях. Пока диалог идет. Мы будем по максимуму отстаивать интересы страны и спортивных организаций», — приводят слова министра «Известия».
Напомним, Россия лишилась права организации финала Лиги чемпионов — 2022 по футболу в Санкт-Петербурге, взрослом и молодежном чемпионатах мира по хоккею — 2023, чемпионате мира среди мужчин по волейболу — 2022.
Ранее сообщалось, что главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова отстранили от поста руководителя Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ).
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.