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10:56 (мск), источник: Газета.Ру

Министр спорта РФ Матыцин заявил, что Россия желает получить компенсацию за отнятые ЧМ и финал ЛЧ

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Россия будет пытаться получить денежную компенсацию за отнятые права на проведение международных спортивных соревнований.

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Источник: РИА "Новости"

«Национальные федерации направили обращения в адрес международных федераций с просьбой компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Речь идет не только о взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях. Пока диалог идет. Мы будем по максимуму отстаивать интересы страны и спортивных организаций», — приводят слова министра «Известия».

Напомним, Россия лишилась права организации финала Лиги чемпионов — 2022 по футболу в Санкт-Петербурге, взрослом и молодежном чемпионатах мира по хоккею — 2023, чемпионате мира среди мужчин по волейболу — 2022.

Ранее сообщалось, что главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова отстранили от поста руководителя Европейской конфедерации фехтования (ЕКФ).

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

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