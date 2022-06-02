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15:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Жалкое зрелище!» Даже Макрон в бешенстве от фиаско Франции на финале Лиги чемпионов

Французские власти не придумали ничего лучше, чем снять с себя вину, перекинув всё на фанатов «Ливерпуля».

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Финал Лиги чемпионов оставил после себя неприятный шлейф из скандалов и разборок. УЕФА из-за происходящего перед (и даже уже во время) матчем был вынужден инициировать расследование, чтобы установить, что стало причиной массовых прорывов безбилетников и использования слезоточивого газа полицией.

Французские власти не придумали ничего лучше, чем снять с себя вину, перекинув всё на фанатов «Ливерпуля». УЕФА же пока только выражает сожаления, что лучший матч в европейском футболе оказался омрачён рядом событий, и обещает во всём разобраться.

Проблемы, которые окружили этот финал: отсутствие организации, поддельные билеты, газ и разбои

Больше всего досталось болельщикам «Ливерпуля»: тысячи человек в течение двух-трёх часов пытались пройти на стадион через узкий проход в подземном переходе — точек входа просто не хватало для такого потока, а стюарды и полиция не могли справиться с наплывом. На первом контрольно-пропускном пункте в какой-то момент перестал срабатывать считыватель электронных билетов, из-за чего людей начали пропускать просто так. Всё это породило давку, а также массовый прорыв безбилетников и тех, у кого билеты оказались поддельными и не срабатывали уже на втором пункте досмотра. Толпа собралась такая, что людей вдавливало в железные ограждения.

Источник: AP 2022

В какой-то момент одни из ворот на сектор закрыли, из-за чего сотни человек остались зажатыми. Народ начал перелезать через заборы, из-за чего жандармы приняли решение оттеснять толпу при помощи слезоточивого газа и перцовых баллончиков. Это была не единственная проблема: по рассказам болельщиков The Athletic, в давке орудовали карманники, которые вытаскивали всё — и телефоны, и кошельки, и другие ценные вещи.

На входе творился настоящий хаос: безбилетники проходили, те, у кого были настоящие билеты, оставались отрезанными от входа на стадион. Ни полиция, ни стюарды не могли справиться с толпой, которая очень хотела попасть на матч.

«Чудо, что никто не умер». Что рассказывают фанаты «Ливерпуля»

"Была волна за волной местных жителей, пытавшихся начать драку. В какой-то момент на меня упали перила, и мы с братом влетели в стену, — рассказал Уилл Суини The Athletic. Им шесть раз брызнули в лицо перцовым баллончиком.

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«Смешанные эмоции из-за обращения со всеми болельщиками “Ливерпуля”, — цитирует Inside World Football одного из друзей девушки Джеки. — Это было ужасно. Отвратительно. Нас загнали, как овец, в узкое место. Множество турникетов было закрыто, что привело к ещё большим бойне и задержкам. Выйти было тоже трудно. Ворота закрылись, и мы снова оказались в том же узком месте. Там были дети друга, которых облили слезоточивым газом — они ничего не делали — им 12 и 14 лет! Робину приходилось держать меня на входе и выходе, чтобы я была в безопасности. Чудо, что никто не умер».

Ещё один рассказ — от девушки Джинни: «Мой парень весь синий, у него порезы на запястье. Он с друзьями припарковал машину на третьем этаже автостоянки, после чего к ним подошли около 10 французов в балаклавах с большими мачете. Потом полиция избивала всех подряд… Он сказал, что они ублюдки. Моего парня ещё и обрызгали перцовым баллончиком. Я так рада, что он вернулся живым».

Источник: Reuters
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Это не единственный рассказ о насилии, которое совершалось тем вечером в Париже. Болельщик поделился на фан-форуме RedandwhiteKop.com, что в городе были организованные банды, которые грабили людей, а также ранили их. «Там были сотни “местных”, — написал он. — Африканские банды. Они были более организованы, чем полиция. Очень трудно отделаться от мысли, что это было каким-то образом заранее спланировано с полицией. Я видел, как людей резали ножами в шести футах от копов, а те смеялись. Я видел, как людей грабили в шести футах от копов, а те смеялись. Я видел, как один парень потерял сознание (звук его удара головой о бетон останется со мной навсегда), а они засмеялись. На время “местные” расходились, менты уходили, а потом “местные” возвращались. Я видел около пяти человек, потерявших сознание, двоих порезанных и бесчисленное количество ограбленных, но с этим буквально ничего не делалось. Всё это происходило, пока мы слушали церемонию открытия, происходящую внутри».

Нил Салинас рассказал The Athletic, как его, жену и их сына по дороге со стадиона тоже пытались ограбить. На них напали из-за кустов: повалили на землю, сели сверху и, удерживая, искали по карманам ценности. Когда он понял, что они держат его жену за волосы, в нём нашлись силы, чтобы дать им отпор. По словам Салинаса, всё это время французская полиция стояла рядом, метрах в 50, но не сделала ровным счётом ничего.

«Решение применить газ избавило нас от жертв». Что говорят французские власти

В понедельник глава МВД Франции Жеральд Дарманин и министр спорта Франции Амели Уэда-Кастера дали пресс-конференцию, на которой рассказали о своей версии происходящего. По их мнению, основной причиной тотального хаоса и насилия стали поддельные билеты, число которых варьируется от 30 до 40 тысяч.

«Произошло массовое мошенничество на промышленном уровне: была организована продажа поддельных билетов — около 70% болельщиков, пришедших на “Стад де Франс”, были держателями ненастоящих билетов, — сказал Джеральд Дарманин. — 15% поддельных билетов было выявлено на первом контрольно-пропускном пункте. При этом более 2600 билетов были подтверждены УЕФА как не прошедшие валидацию, несмотря на то что они прошли первый пункт».

Источник: AP 2022



Уэда-Кастера обвинила болельщиков, сказав, что массовое столпотворение у стадиона было вызвано тем, что они прибыли к «Стад де Франс» слишком поздно. При этом она не уточнила, когда им нужно было прийти, но заявила, что они запросили у УЕФА компенсацию для тех, кто не попал на стадион.

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«Нам очень жаль всех людей, кто потратил впустую вечер, — сказала она. — Людей, которые купили билеты и не смогли попасть на матч. Вот почему мы попросили УЕФА поработать над системой компенсации для этих людей — это 2700 человек, включая британцев. Поддельные билеты были слишком похожи на настоящие, из-за чего стюарды не заметили подлога».

Дарманин, в свою очередь, поблагодарил силы правопорядка, а также стюардов, что «они были очень спокойными и смогли избежать драмы»: «Решение применить газ, принятое префектурой, было сделано для того, чтобы избежать каких-либо смертей или серьезных ранений».

Президент Франции Эммануэль Макрон, впрочем, остался недоволен работой главы МВД. По данным газеты Le Canard Enchaine, он назвал все события вокруг финала «жалким и позорным зрелищем, недостойным Франции!»

Всё произошедшее выставляет Париж не в лучшем свете перед грядущими Олимпийскими играми, которые должны пройти там в 2024 году. Глава оргкомитета ОИ Тони Эстанге уже заявил, что это бросает тень на страну как организатора больших спортивных событий, но пообещал, что к Играм все уроки будут усвоены. «Год назад мы подписали протокол безопасности с государством, в котором указано количество полицейских, необходимых для организации Игр, роль каждого из них», — добавил он.

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