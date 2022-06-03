УЕФА принес извинения болельщикам, пострадавшим в результате беспорядков в Париже

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ТАСС, 3 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принес извинения болельщицам, пострадавшим в результате беспорядков перед финальным матчем Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Ливерпулем» в Париже и проведет независимую проверку всей организации события. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА в пятницу.

«УЕФА приносит искренние извинения всем зрителям, которым пришлось пережить или стать свидетелями пугающих и тревожных событий в преддверии финала Лиги чемпионов на стадионе “Стад де Франс” 28 мая в Париже, в ночь, которая должна была стать праздником европейского клубного футбола. Ни один футбольный болельщик не должен был оказаться в такой ситуации, и это не должно повториться», — говорится в заявлении.

«После этих событий УЕФА поручил провести независимую проверку, чтобы выявить недостатки и обязанности всех сторон, участвовавших в организации финала. Независимая проверка, которую возглавит Тьяго Брандао Родригеш из Португалии, направлена на то, чтобы понять, что произошло в ходе подготовки к финалу, и определить, какие уроки следует извлечь, чтобы не допустить повторения действий и событий того дня. Обзор будет направлен на то, чтобы установить полную картину и хронологию того, что происходило в течение дня, как на стадионе, так и на прилегающих территориях, включая изучение потоков зрителей на стадион через различные точки доступа».

«В расследовании будут участвовать УЕФА и все соответствующие заинтересованные стороны. Проверка начнется немедленно и должна быть завершена в кратчайшие сроки, необходимые для проведения всеобъемлющего анализа событий», — отмечается в документе.

Беспорядки на матче

В ночь на воскресенье «Реал» победил «Ливерпуль» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. Начало матча было задержано на 37 минут из-за проблем с безопасностью.

Согласно данным МВД, которые привела в воскресенье газета Figaro, 105 человек были задержаны за различные нарушения на «Стад де Франс» и в районе фан-зон перед началом и во время финала. В ходе стычек с болельщиками на подступах к стадиону пострадали семь сотрудников полиции.