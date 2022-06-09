УЕФА наказал «Марсель» и «Айнтрахт» проведением одного матча еврокубков при пустых трибунах

«Марсель» наказан за использование файеров и демонстрацию сообщения провокационного характера болельщиками в ответном полуфинальном матче Лиги конференций с «Фейеноордом» (0:0). Испытательный срок составляет два года.

«Фейенорд» по итогам двух матчей с «Марселем» оштрафован в общей сложности на 80 тысяч евро. Кроме того, клубу запретили продавать билеты болельщикам на одну выездную игру и наказали закрытием фанатских секторов домашнего стадиона в следующей еврокубковой встрече.