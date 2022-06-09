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10:20 (мск), источник: Sport24

УЕФА наказал «Марсель» и «Айнтрахт» проведением одного матча еврокубков при пустых трибунах

Дисциплинарная инстанция УЕФА обязала «Марсель» провести один домашний матч еврокубков без зрителей и оштрафовала на 40 тысяч евро, сообщается на сайте УЕФА.

Марсель
Фейеноорд
Айнтрахт Ф
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Источник: Reuters

«Марсель» наказан за использование файеров и демонстрацию сообщения провокационного характера болельщиками в ответном полуфинальном матче Лиги конференций с «Фейеноордом» (0:0). Испытательный срок составляет два года.

«Фейенорд» по итогам двух матчей с «Марселем» оштрафован в общей сложности на 80 тысяч евро. Кроме того, клубу запретили продавать билеты болельщикам на одну выездную игру и наказали закрытием фанатских секторов домашнего стадиона в следующей еврокубковой встрече.

«Айнтрахт» также проведет ближайший матч в еврокубках без зрителей. По итогам ответного полуфинала Лиги Европы с «Вест Хэмом» (1:0) немецкий клуб также заплатит 80 тысяч евро в качестве штрафа за выбегание болельщиков на поле, использование фанатами пиротехнических средств, демонстрацию провокационных сообщений оскорбительного характера, блокирование лестничных проходов.

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