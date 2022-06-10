Стало известно, где «Шахтер» планирует играть домашние матчи Лиги чемпионов
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украинский «Шахтер» планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Польше, сообщил спортивный директор футбольного клуба Дарио Срна.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украинский «Шахтер» планирует проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Польше, сообщил спортивный директор футбольного клуба Дарио Срна.
По словам Срны, «горняки» ведут переговоры с варшавской «Легией» о проведении на стадионе этой команды трех домашних игр еврокубка.
«Мы пока не знаем, с каким именно составом выступим в еврокубке, потому что почти всех иностранных игроков продали или отдали в аренду. Будущее “Шахтера” — это украинская команда с молодыми и голодными игроками. Самое главное — показать миру, что мы еще живы, боремся и у нас есть будущее», — сказал Срна.
Ранее сообщалось, что Донецкая народная республика планирует создать свой футбольный клуб «Шахтер» вместо поменявшей прописку команды бизнесмена Рината Ахметова, а стадион в Донецке восстановят с участием Москвы.