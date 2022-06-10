Стало известно, где «Шахтер» планирует играть домашние матчи Лиги чемпионов

«Мы пока не знаем, с каким именно составом выступим в еврокубке, потому что почти всех иностранных игроков продали или отдали в аренду. Будущее “Шахтера” — это украинская команда с молодыми и голодными игроками. Самое главное — показать миру, что мы еще живы, боремся и у нас есть будущее», — сказал Срна.