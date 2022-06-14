Футболисты «Шахтера» встретятся со словенским «Марибором» в квалификации Лиги чемпионов

Первым соперником чемпиона Беларуси солигорского «Шахтера» будет словенский «Марибор». Первая встреча пройдет в Словении 5 или 6 июля, ответная — 12 или 13 июля. Чтобы пробиться в групповой этап главного клубного турнира Старого Света, нужно преодолеть четыре квалификационных барьера. Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

Позже своего соперника по первому кругу третьего по рангу континентального турнира — Лиги конференций — узнает бронзовый призер чемпионата Беларуси минское «Динамо». Оппонентом минчан может стать грузинский «Сабуртало» из Тбилиси, армянский «Арарат» из Еревана, мальтийская «Флориана», черногорский «Дечич» из Тузи и «Тузла Сити» из Боснии и Герцеговины. Матчи состоятся 7 и 14 июля.