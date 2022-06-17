Минское «Динамо» стартовые игры ЛК проведет в Черногории

В первой встрече 7 июля на поле стадиона «Тушко Поле» (вместимость 2 тыс. зрителей) бронзовые призеры чемпионата Беларуси будут номинальными хозяевами, а 14 июля там же выступят в качестве гостей. Еще два представителя Беларуси в этом турнире стартуют со 2-го круга квалификации. Планируется, что и они свои встречи проведут на полях соперников. Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ сыграет с турецким клубом «Коньяспор». В первой игре 21 июля на арене «Конья Бююкшехир» (42 тыс. зрителей) борисовчане будут номинальными хозяевами, а 28 июля — уже гостями.

В 2014 году в составе «Коньяспора» выступал известный белорусский полузащитник Александр Глеб, который провел несколько сезонов в БАТЭ. Также 21 и 28 июля соперником обладателя Кубка Беларуси «Гомеля» будет греческий «Арис». По информации греческих СМИ, клубы обратились в УЕФА с просьбой провести оба поединка на поле стадиона «Клеантис Викелидис» в Салониках, трибуны которого могут вместить 23,8 тыс. зрителей.

Стартовый матч квалификации Лиги чемпионов солигорский «Шахтер» проведет 5 или 6 июля в гостях у словенского «Марибора» на арене «Людски врт» (12,9 тыс. зрителей), а 12 или 13 июля соперники встретятся на стадионе «Сакарья» (28,1 тыс. зрителей) в турецком городе Адапазары.