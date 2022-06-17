Текущие события
Футбол. Лига наций
14.06
Лихтенштейн
Латвия
02
Футбол. Лига наций
14.06
Турция
Литва
20
Футбол. Лига наций
14.06
Люксембург
Фарерские острова
22
Футбол. Лига наций
14.06
Румыния
Черногория
03
Футбол. Лига наций
14.06
Босния и Герцеговина
Финляндия
32
Футбол. Лига наций
14.06
Украина
Ирландия
11
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
25.05
Рома
Фейеноорд
10
5.05
Марсель
Фейеноорд
00
5.05
Рома
Лестер
10
28.04
Фейеноорд
Марсель
32
28.04
Лестер
Рома
11
14.04
Славия Пр
Фейеноорд
13
14.04
Рома
Буде-Глимт
40
14.04
ПАОК
Марсель
01
Футбол. Лига конференций. Все результаты
14:23 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» стартовые игры ЛК проведет в Черногории

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» оба матча первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА с черногорским клубом «Дечич» проведут на его арене в городе Тузи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо МнЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

В первой встрече 7 июля на поле стадиона «Тушко Поле» (вместимость 2 тыс. зрителей) бронзовые призеры чемпионата Беларуси будут номинальными хозяевами, а 14 июля там же выступят в качестве гостей. Еще два представителя Беларуси в этом турнире стартуют со 2-го круга квалификации. Планируется, что и они свои встречи проведут на полях соперников. Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ сыграет с турецким клубом «Коньяспор». В первой игре 21 июля на арене «Конья Бююкшехир» (42 тыс. зрителей) борисовчане будут номинальными хозяевами, а 28 июля — уже гостями.

В 2014 году в составе «Коньяспора» выступал известный белорусский полузащитник Александр Глеб, который провел несколько сезонов в БАТЭ. Также 21 и 28 июля соперником обладателя Кубка Беларуси «Гомеля» будет греческий «Арис». По информации греческих СМИ, клубы обратились в УЕФА с просьбой провести оба поединка на поле стадиона «Клеантис Викелидис» в Салониках, трибуны которого могут вместить 23,8 тыс. зрителей.

Стартовый матч квалификации Лиги чемпионов солигорский «Шахтер» проведет 5 или 6 июля в гостях у словенского «Марибора» на арене «Людски врт» (12,9 тыс. зрителей), а 12 или 13 июля соперники встретятся на стадионе «Сакарья» (28,1 тыс. зрителей) в турецком городе Адапазары.

Согласно требованиям УЕФА, номинально домашние игры белорусских команд пройдут при пустых трибунах.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Уникальные кадры: молния ударила в нескольких метрах от мужчины (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь