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18:28 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» и черногорский «Дечич» сыграют в Подгорице

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» и черногорский ФК «Дечич» из Тузи окончательно определились с местами проведения матчей квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
ДечичЛига конференций: таблица и календарь
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По согласованию с УЕФА первый матч, номинальным хозяином которого будут футболисты «Динамо», состоится 7 июля на поле DG Arena. Вторая встреча пройдет 14 июля на стадионе «Городской» черногорской столицы.

Еще два представителя Беларуси в этом турнире стартуют со 2-го круга квалификации ЛК. Планируется, что и они свои встречи проведут на полях соперников. Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ 21 и 28 июля сыграет с турецким клубом «Коньяспор». В эти же сроки обладатель Кубка Беларуси «Гомель» встретится с греческим «Арисом».

Стартовый матч квалификации Лиги чемпионов солигорский «Шахтер» проведет 5 или 6 июля в гостях у словенского «Марибора» на арене «Людски врт», а 12 или 13 июля соперники встретятся на стадионе «Сакарья» в турецком городе Адапазары.

Согласно требованиям УЕФА, номинально домашние игры белорусских команд пройдут при пустых трибунах.

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