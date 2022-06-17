Футболисты минского «Динамо» и черногорский «Дечич» сыграют в Подгорице

По согласованию с УЕФА первый матч, номинальным хозяином которого будут футболисты «Динамо», состоится 7 июля на поле DG Arena. Вторая встреча пройдет 14 июля на стадионе «Городской» черногорской столицы.
Еще два представителя Беларуси в этом турнире стартуют со 2-го круга квалификации ЛК. Планируется, что и они свои встречи проведут на полях соперников. Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ 21 и 28 июля сыграет с турецким клубом «Коньяспор». В эти же сроки обладатель Кубка Беларуси «Гомель» встретится с греческим «Арисом».
Стартовый матч квалификации Лиги чемпионов солигорский «Шахтер» проведет 5 или 6 июля в гостях у словенского «Марибора» на арене «Людски врт», а 12 или 13 июля соперники встретятся на стадионе «Сакарья» в турецком городе Адапазары.
Согласно требованиям УЕФА, номинально домашние игры белорусских команд пройдут при пустых трибунах.