Тренер «Тобола» высказался о дуэли с Черчесовым в Лиге чемпионов

«В Лиге чемпионов нам предстоит встретиться с “Ференцварошем”, легендарной командой из Будапешта. Этот венгерский клуб имеет славную историю и свою традицию. В составе “Ференцвароша” играют 24 легионера, и тренирует команду известный специалист Станислав Черчесов. В прошлом сезоне “Ференцварош” на 12 очков оторвался от “Кишварды” и в 33-й раз стал чемпионом Венгрии.



Мы понимаем, против кого мы играем. “Ференцварош” — очень сильный клуб, вот уже на протяжении нескольких лет команда играет одним составом. Безусловно, такую опытную команду обыграть непросто, но мы будем стремиться успешно сыграть и против нее. Особенно дома, в Костанае, где постараемся выиграть», — заявил сербский специалист в интервью пресс-службе «Тобола».