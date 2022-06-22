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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
11:29 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Тобола» высказался о дуэли с Черчесовым в Лиге чемпионов

Главный тренер «Тобола» Милан Миланович высказался о противостоянии с венгерским «Ференцварошем» в квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ференцварош
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Источник: AP 2022

«В Лиге чемпионов нам предстоит встретиться с “Ференцварошем”, легендарной командой из Будапешта. Этот венгерский клуб имеет славную историю и свою традицию. В составе “Ференцвароша” играют 24 легионера, и тренирует команду известный специалист Станислав Черчесов. В прошлом сезоне “Ференцварош” на 12 очков оторвался от “Кишварды” и в 33-й раз стал чемпионом Венгрии.

Мы понимаем, против кого мы играем. “Ференцварош” — очень сильный клуб, вот уже на протяжении нескольких лет команда играет одним составом. Безусловно, такую опытную команду обыграть непросто, но мы будем стремиться успешно сыграть и против нее. Особенно дома, в Костанае, где постараемся выиграть», — заявил сербский специалист в интервью пресс-службе «Тобола».

Первый матч пройдет 6 июля в Костанае. Ответная игра состоится в ночь с 13 на 14 июля в Будапеште.

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