Клуб из Казахстана сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Прошла жеребьевка первого раунда женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Прошла жеребьевка первого раунда женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Клуб «БИИК-Шымкент» получил в соперники по квалификации хорватский «Сплит». А «Томирис-Туран» сыграет с английским «Манчестер Сити».
Согласно формату клубы разбиты на 11 групп в «Пути чемпионов» и на четыре группы в «Пути представителей лиг». Первый раунд в обоих путях состоит из двух стадий, которые пройдут в формате одного матча: полуфиналов и финалов/матчей за третье место. Победители каждого из финалов (11 в «Пути чемпионов», четыре — в «Пути представителей лиг») пробьются во второй раунд. Хозяева мини-турниров будут выбраны из числа клубов каждой группы.
Таким образом «БИИК-Шымкент» попал в третью группу «Пути чемпионов», где также сыграют «Ворскла-Харьков-2» из Украины и «Ланчхути» (Грузия). А «Томирис-Туран» представлен в четвертой группе «Пути представителей лиг», где, помимо казахстанок и «Манчестер Сити», сыграют мадридский «Реал» и австрийский «Штурм».
Полуфиналы первого раунда состоятся 18 августа, а финалы и матчи за третье место — 21 августа.