Клуб из Казахстана сыграет с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Согласно формату клубы разбиты на 11 групп в «Пути чемпионов» и на четыре группы в «Пути представителей лиг». Первый раунд в обоих путях состоит из двух стадий, которые пройдут в формате одного матча: полуфиналов и финалов/матчей за третье место. Победители каждого из финалов (11 в «Пути чемпионов», четыре — в «Пути представителей лиг») пробьются во второй раунд. Хозяева мини-турниров будут выбраны из числа клубов каждой группы.