Куртуа сделал татуировку в честь победы в Лиге чемпионов с «Реалом»

Она представляет собой изображение футбольных ворот, защищенных кирпичной стеной. На стене можно увидеть инициалы и игровой номер Куртуа, а рядом — трофей Лиги чемпионов.

Куртуа был признан лучшим игроком по итогам матча между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0). Бельгиец отразил 9 ударов в створ своих ворот.