Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Шкупи
Линколн
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шэмрок Роверс
Хибернианс
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Балкани
Жальгирис В
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ТНС
Линфилд
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лех
Карабах
10
Футбол. Еврокубки
20:45
Лудогорец
Сутьеска
20
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Викингур Р
32
Футбол. Еврокубки
20:00
Гзира Юнайтед
Атлетик Э
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Сент-Джозефс
Ларн
00
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник
ЧФР
00
Все события
Фоторепортажи
12АСА 139: лучшие фото турнира
10Головкин и Канело: дуэль взглядов
18:18 (мск), источник: Sports.Ru

Дарио Срна: Если ФИФА не поможет «Шахтеру» выжить, обратимся в суд. Мы лучший клуб Восточной Европы

Директор «Шахтера» Дарио Срна заявил, что клуб готов обратиться в суд из-за правила ФИФА.

Шахтер Д
Наверх
Источник: AFP 2022

Ранее ФИФА постановила, что футболисты-легионеры имеют право приостанавливать контракты с украинскими клубами на сезон-2022/23.

«Многие люди говорят, что они поддерживают Украину, но не делают этого. К примеру, ФИФА, в отличие от УЕФА, не защищает украинский футбол и его игроков.

Мы как клубы стремимся найти определенный компромисс в этой сложной ситуации, потому что в противном случае мы бесплатно потеряем много игроков, в которых мы инвестировали.

ФИФА должна понимать, что она должна защитить всех игроков Украины — это их обязанность. Мы должны найти способ найти компромисс, иначе будет сложно и, возможно, придется обращаться в суд.

Мы будем бороться за наши клубы, потому что мы хотим, чтобы нас уважали. Мы лучший клуб в Восточной Европе, и мы будем бороться за этот имидж и уважение.

Остальные помогали нам. Президент УЕФА Александер Чеферин помог нам выжить, но ФИФА этого не делает. Если они этого не сделают, мы обратимся в суд.

Мы будем командой голодных украинских игроков. Сейчас пора выживать, быть как семья и делать что-то приятное для наших людей. Мы не разочаруем ни наших болельщиков, ни Украину. Все, что мы делаем, мы делаем для них», — сказал Срна Mirror.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь