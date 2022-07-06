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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
19:36 (мск), источник: Sport24

«Ференцварош» Черчесова не смог обыграть «Тобол» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

«Тобол» сыграл вничью с «Ференцварошем» в первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Ференцварош
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Источник: fradi.hu

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 0:0.

Ответная игра пройдет 13 июля. Победитель этой пары сыграет в следующем круге с победителем пары «Слован» (Братислава) — «Динамо» (Батуми).

Тобол Кс
0:0
Первый тайм: 0:0
Ференцварош
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