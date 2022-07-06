«Ференцварош» Черчесова не смог обыграть «Тобол» в первом матче квалификации Лиги чемпионов
«Тобол» сыграл вничью с «Ференцварошем» в первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
Ференцварош
Тобол КсЛига чемпионов: таблица и календарь
«Тобол» сыграл вничью с «Ференцварошем» в первом матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 0:0.
Ответная игра пройдет 13 июля. Победитель этой пары сыграет в следующем круге с победителем пары «Слован» (Братислава) — «Динамо» (Батуми).