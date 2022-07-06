Черданцев назвал пять фаворитов Лиги чемпионов-2022/23

«Фавориты Лиги чемпионов известны уже сейчас, они были известны и год назад, и раньше. Футбол за последнее время изменился окончательно, разделившись на топ-клубы и всех остальных. Круг претендентов довольно узкий — 8−10 клубов, а может и меньше: “Реал”, “Манчестер Сити”, “Бавария”, “Ливерпуль”, “ПСЖ” плюс кто-то еще.

Топ-клубы по уровню бюджетов сильно оторвались ото всех остальных. Только они могут покупать звезд или переподписывать их за безумные деньги, как в случае с Мбаппе. Все мировые звезды, а их не так и много, сосредоточены в этих клубах. Поэтому в числе претендентов на победу в Лиге чемпионов каждый год одни и те же. Выскочки, например, «Аякс», «Бенфика» или «Вильярреал», иногда появляются, но до финала все же не доходят. Это единичные случаи, потому что представить «Вильярреал» в полуфинале Лиги чемпионов на протяжении пяти лет невозможно. Там будут ведущие команды Англии, «Реал» или «Бавария». Все будет крутиться вокруг одних и тех же имен и клубов. Увы, никаких сюрпризов и сенсаций ждать не приходится.