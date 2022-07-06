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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
21:06 (мск), источник: Vesti.kz

Черчесов оценил результат первого матча с «Тоболом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал результат первого матча против костанайского «Тобола» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
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Источник: fradi.hu

«В принципе, мы готовились к тяжелому матчу, и это то, что мы получили. Мы сделали все возможное на поле, но таков был результат. Это была сбалансированная игра, шансы были и у нас, и у соперника. Были трудности, о которых я не хочу сейчас говорить, мы должны обсудить их между собой», — цитирует Черчесова пресс-служба венгерского клуба.

Напомним, матч прошел в Костанае и завершился со счетом 0:0. Ответную игру команды проведут 13 июля в Будапеште.

Победитель противостояния во втором отборочном раунде Лиги чемпионов встретится с сильнейшим в паре «Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия).

Тобол Кс
0:0
Первый тайм: 0:0
Ференцварош
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