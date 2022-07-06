Черчесов оценил результат первого матча с «Тоболом» в Лиге чемпионов

«В принципе, мы готовились к тяжелому матчу, и это то, что мы получили. Мы сделали все возможное на поле, но таков был результат. Это была сбалансированная игра, шансы были и у нас, и у соперника. Были трудности, о которых я не хочу сейчас говорить, мы должны обсудить их между собой», — цитирует Черчесова пресс-служба венгерского клуба.