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6 июля, источник: Vesti.kz

«Я доволен, но…». Тренер «Тобола» прокомментировал старт в Лиге чемпионов

Главный тренер костанайского «Тобола» Милан Миланович подвел итоги первого матча против венгерского «Ференцвароша» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Тобол Кс
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Источник: ФК "Тобол"

«Спасибо болельщикам за поддержку. Если говорить об игре, жалко, что мы сегодня не забили. Стартовые 20−25 минут первого тайма очень хорошо играли, и второй тайм начали хорошо. В концовке тоже было пару моментов, в которых могли забивать. Я доволен, так как соперник — сильный. В “Ференцвароше” много легионеров, и они хорошо играют в футбол.

Это был только «первый тайм», а «второй» будет в Будапеште. Попробуем снова хорошо закрыть им центр поля, а также лучше создавали опасные моменты. Надеюсь, мы проведем хороший анализ, чтобы подготовиться к следующей игре", — сказал Миланович на пресс-конференции.

Напомним, ответная игра состоится 13 июля в Будапеште. В случае выхода во второй отборочный раунд Лиги чемпионов «Тобол» встретится с победителем пары «Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия).

Тобол Кс
0:0
Первый тайм: 0:0
Ференцварош
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