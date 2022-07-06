«Я доволен, но…». Тренер «Тобола» прокомментировал старт в Лиге чемпионов

«Спасибо болельщикам за поддержку. Если говорить об игре, жалко, что мы сегодня не забили. Стартовые 20−25 минут первого тайма очень хорошо играли, и второй тайм начали хорошо. В концовке тоже было пару моментов, в которых могли забивать. Я доволен, так как соперник — сильный. В “Ференцвароше” много легионеров, и они хорошо играют в футбол.