«Я доволен, но…». Тренер «Тобола» прокомментировал старт в Лиге чемпионов

«Спасибо болельщикам за поддержку. Если говорить об игре, жалко, что мы сегодня не забили. Стартовые 20−25 минут первого тайма очень хорошо играли, и второй тайм начали хорошо. В концовке тоже было пару моментов, в которых могли забивать. Я доволен, так как соперник — сильный. В “Ференцвароше” много легионеров, и они хорошо играют в футбол.
Это был только «первый тайм», а «второй» будет в Будапеште. Попробуем снова хорошо закрыть им центр поля, а также лучше создавали опасные моменты. Надеюсь, мы проведем хороший анализ, чтобы подготовиться к следующей игре", — сказал Миланович на пресс-конференции.
Напомним, ответная игра состоится 13 июля в Будапеште. В случае выхода во второй отборочный раунд Лиги чемпионов «Тобол» встретится с победителем пары «Слован» (Словакия) — «Динамо» Батуми (Грузия).