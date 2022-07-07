«Шахтер» сыграл вничью с «Марибором» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Начало встречи в Мариборе прошло с небольшим преимуществом чемпионов Беларуси, а потом инициативой завладели хозяева поля. Однако по-настоящему опасных моментов у ворот обеих команд практически не было создано. Сразу после перерыва подопечные Сергея Ташуева также сразу пошли вперед и на протяжении всего второго тайма контролировали ход игры. Но атакам белорусского клуба не хватало остроты и точного завершающего удара и в итоге счет так и не был открыт. Ответная встреча «Шахтера» и «Марибора» состоится 13 июля в турецком городе Сакарья.