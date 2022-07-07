«Шахтер» сыграл вничью с «Марибором» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

Начало встречи в Мариборе прошло с небольшим преимуществом чемпионов Беларуси, а потом инициативой завладели хозяева поля. Однако по-настоящему опасных моментов у ворот обеих команд практически не было создано. Сразу после перерыва подопечные Сергея Ташуева также сразу пошли вперед и на протяжении всего второго тайма контролировали ход игры. Но атакам белорусского клуба не хватало остроты и точного завершающего удара и в итоге счет так и не был открыт. Ответная встреча «Шахтера» и «Марибора» состоится 13 июля в турецком городе Сакарья.
Также сегодня прошли еще шесть игр квалификации чемпионской Лиги: «Тобол» (Костонай, Казахстан) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — 0:0, ХИК (Хельсинки, Финляндия) — РФШ (Рига, Латвия) — 1:0, «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:0, «Дюделанж» (Люксембург) — «Тирана» (Албания) — 1:0, «Слован» (Братислава, Словакия) — «Динамо» (Батуми, Грузия) — 0:0 «Зриньски» (Мостар, Босния и Герцеговина) — «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — 0:0.
Поединки групповой стадии главного континентального турнира пройдут с 6 сентября по 2 ноября. Финал чемпионской Лиги должен пройти 10 июня 2023 года в Стамбуле.
Завтра бронзовый призер чемпионата Беларуси минское «Динамо» проведет в Подгорице первый матч квалификации Лиги конференций против черногорского клуба «Дечич» из города Тузи.