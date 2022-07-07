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00:35 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» сыграл вничью с «Марибором» в первом матче квалификации Лиги чемпионов

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солигорский «Шахтер» сыграл вничью — 0:0 — с футболистами словенского «Марибора» в гостевом поединке первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
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Источник: NK Maribor

Начало встречи в Мариборе прошло с небольшим преимуществом чемпионов Беларуси, а потом инициативой завладели хозяева поля. Однако по-настоящему опасных моментов у ворот обеих команд практически не было создано. Сразу после перерыва подопечные Сергея Ташуева также сразу пошли вперед и на протяжении всего второго тайма контролировали ход игры. Но атакам белорусского клуба не хватало остроты и точного завершающего удара и в итоге счет так и не был открыт. Ответная встреча «Шахтера» и «Марибора» состоится 13 июля в турецком городе Сакарья.

Также сегодня прошли еще шесть игр квалификации чемпионской Лиги: «Тобол» (Костонай, Казахстан) — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — 0:0, ХИК (Хельсинки, Финляндия) — РФШ (Рига, Латвия) — 1:0, «Буде-Глимт» (Норвегия) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:0, «Дюделанж» (Люксембург) — «Тирана» (Албания) — 1:0, «Слован» (Братислава, Словакия) — «Динамо» (Батуми, Грузия) — 0:0 «Зриньски» (Мостар, Босния и Герцеговина) — «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — 0:0.

Поединки групповой стадии главного континентального турнира пройдут с 6 сентября по 2 ноября. Финал чемпионской Лиги должен пройти 10 июня 2023 года в Стамбуле.

Завтра бронзовый призер чемпионата Беларуси минское «Динамо» проведет в Подгорице первый матч квалификации Лиги конференций против черногорского клуба «Дечич» из города Тузи.

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