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21
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7 июля, источник: БЕЛТА

Футболисты минского «Динамо» с ничьей стартовали в Лиги конференций

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» разошлись миром с черногорским клубом «Дечич» в первом поединке квалификации Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
ДечичЛига конференций: таблица и календарь
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Играя в Подгорице, бронзовые призеры чемпионата Беларуси пропустили мяч на 26-й минуте встречи, а через 7 минут капитан минчан Сергей Кисляк эффектным ударом с 20 метров восстановил паритет — 1:1. После перерыва этот результат не изменился. Ответный поединок также состоится в черногорской столице 14 июля.

Еще два белорусских клуба стартуют со 2-го раунда квалификации этих соревнований. Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ 21 и 28 июля встретится с турецким клубом «Коньяспор», обладатель Кубка «Гомель» в эти же дни будет соперничать с греческим «Арисом» (Салоники). Матчи группового этапа третьего по рангу континентального турнира пройдут с 8 сентября по 3 ноября. Финальный поединок ЛК намечено провести 7 июня 2023 года на поле «Эден Арены» в Праге.

Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер» в стартовом матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграл вничью в гостях у словенского «Марибора» — 0:0. Ответная встреча состоится 13 июля в турецком городе Сакарья.

Динамо Мн
1:1
Первый тайм: 0:0
Дечич
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