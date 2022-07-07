Футболисты минского «Динамо» с ничьей стартовали в Лиги конференций

Играя в Подгорице, бронзовые призеры чемпионата Беларуси пропустили мяч на 26-й минуте встречи, а через 7 минут капитан минчан Сергей Кисляк эффектным ударом с 20 метров восстановил паритет — 1:1. После перерыва этот результат не изменился. Ответный поединок также состоится в черногорской столице 14 июля.

Еще два белорусских клуба стартуют со 2-го раунда квалификации этих соревнований. Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ 21 и 28 июля встретится с турецким клубом «Коньяспор», обладатель Кубка «Гомель» в эти же дни будет соперничать с греческим «Арисом» (Салоники). Матчи группового этапа третьего по рангу континентального турнира пройдут с 8 сентября по 3 ноября. Финальный поединок ЛК намечено провести 7 июня 2023 года на поле «Эден Арены» в Праге.