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16:42 (мск), источник: Ведомости.Спорт

УЕФА может заработать до $2 млрд за шестилетний контракт на показ еврокубков в США

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассчитывает заработать $2 млрд за шестилетний контракт на показ еврокубков в США. Если это произойдет, доходы УЕФА от телеправ на американском рынке вырастут вдвое. Об этом сообщается на сайте агентства Bloomberg.

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Источник: AP 2022

По сведениям источника, летом УЕФА проведет в США тендер на приобретение прав на трансляции Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций начиная с сезона 2024/25. На сайте УЕФА появится специальная форма для подачи заявок. Она будет открыта до 15 августа. На данный момент уже состоялись предварительные переговоры как с телевизионными каналами, так и со стриминговыми сервисами, в числе которых NBC, ESPN, Amazon, Apple, Fox, Warner Bros Discovery, Univision и DAZN.

Тендер приурочен к новому формату Лиги чемпионов, который будет введен в сезоне 2024/25. Количество участников увеличится с 32 до 36. Возрастет и число матчей. На групповом этапе каждая из команд будет проводить как минимум десять матчей (по пять дома и на выезде).

На правах посредника в сделке участвует Relevent Sports Group (RSG) — эта компания считается одним из крупнейших футбольных промоутеров в США. Она же отвечает за проведение товарищеского турнира Международный кубок чемпионов, в котором участвуют европейские топ-клубы по время турне по Штатам на предсезонной подготовке. Отмечается, что ради привлечения RSG УЕФА разорвал сотрудничество с агентством Team Marketing, длившееся 25 лет.

Ранее на портале Sportico сообщалось, что УЕФА сможет зарабатывать на продаже телеправ в США более $4 млрд ежегодно в период с 2024 по 2027 гг. По оценкам источника, в прошлом году организация получила от своих текущих сделок с американскими партнерами $3,1 млрд.

В настоящее время правами на показ Лиги чемпионов в США владеют Paramount и Univision. Вместе они платят около $145 млн в год, при этом большая часть приходится на долю Paramount.

Майский финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счетом 1:0, привлек 2,8 млн зрителей на канале CBS, владельцем которого является медиа-конгломерат Paramount Global. Это была рекордная для США аудитория финала спортивного соревнования на англоязычном канале.

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