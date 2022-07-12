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17:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Не сказка». В Венгрии высказались о дуэли с «Тоболом» в Лиге чемпионов

Капитан «Ференцвароша» Денес Дибуш перед повторным матчем с «Тоболом» в Лиге чемпионов обратился к фанатам и прокомментировал возможность серии пенальти, передает официальный сайт венгерского клуба.

Ференцварош
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Источник: ФК "Ференцварош"

Первый матч завершился вничью (0:0), а вторая игра состоится в Венгрии в ночь с 13 на 14 июля по времени Нур-Султана.

"Домашнее поле — это всегда большое преимущество, особенно если наши болельщики приходят в таком большом количестве, чтобы мы их слышали. Было хорошо быть здесь в понедельник, мы осмотрели поле, есть новый газон, к нему тоже нужно привыкнуть. Я видел, что новым игрокам очень понравился стадион. Мы с уверенностью ждем матча. Мы уверены, что у нас будет хороший вечер для наших болельщиков, — поделился футболист, а затем вспомнил о первом матче: — Игра могла пойти по любому сценарию.

Наша задача в среду будет заключаться в том, чтобы они ни на секунду не подумали, что у них есть реальный шанс продвинуться вперед. Мы должны играть агрессивно и решительно с первых минут. В выездном матче этого не произошло, нам не хватило возможностей, но в среду будет совсем другая встреча. Мы должны доказать, что дома мы лучшая команда".

Был поднят вопрос о том, что произойдет, если решение о выходе в следующий раунд дойдет до серии пенальти.

«Мы бы не обрадовались, если бы серия пенальти состоялась, но никогда не знаешь, что принесет матч. Если так получится, то так и поступить, никакой сказки. Если мы будем так прогрессировать во всех четырех турах, то так и выйдем в групповой этап», — заключил Дибуш.

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