УЕФА утвердил призовые на новый сезон. Участники Лиги чемпионов получат € 2 млрд

В совокупности сумма составляет € 3,5 млрд. Из них € 465 млн получат участники Лиги Европы и € 235 млн — клубы, играющие в Лиге конференций.

Традиционно самое большое поощрение достанется клубам-участникам Лиги чемпионов. Общая сумма — € 2,032 млрд. Клубы, которые остановятся за шаг до основной сетки и вылетят в раунде плей-офф квалификации, получат по € 5 млн. Вышедшие в групповой этап турнира — по € 15,64 млн.

За каждую победу в группе клубы будут зарабатывать по € 2,8 млн, за ничью — € 930 тыс. Выход в ⅛ финала Лиги чемпионов принесёт участнику € 9,6 млн, в четвертьфинал — € 10,6 млн, в полуфинал — € 12,5 млн, финалистам достанется по € 15,5 млн. Наконец, победитель турнира получит дополнительно ещё € 4,5 млн.