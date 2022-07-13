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22:47 (мск), источник: БЕЛТА

Солигорский «Шахтер» уступил «Марибору» в квалификации футбольной Лиги чемпионов

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» не смогли пробиться во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер С
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Сегодня в ответном поединке стартового этапа квалификации чемпионы Беларуси на поле стадиона «Сакарья Ататюрк» в турецком Адапазары проиграли словенскому «Марибору» со счетом 0:2. Подопечные Сергея Ташуева неудачно начали встречу, пропустив мяч на 12-й минуте после точного удара Роко Батурины. В начале второго тайма он же забил второй мяч. Все попытки «Шахтера» отыграться успехом не увенчались. Неделю назад в Мариборе соперники не смогли поразить ворота друг друга, сыграв вничью 0:0. Во втором раунде квалификации чемпионской Лиги «Марибор» встретится с молдавским «Шерифом» из Тирасполя. Чемпион Молдовы одолел по сумме двух встреч боснийский клуб «Зриньски» из Мостара — 0:0 (в гостях) и 1:0 (дома). Футболисты «Шахтера» продолжат выступление в квалификации Лиги конференций.

Известны еще 8 пар 2-го отборочного этапа ЛЧ: «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Шкупи» (Северная Македония), «Цюрих» (Швейцария) — «Карабах» (Агдам, Азербайджан), «Виктория» (Пльзень, Чехия) — ХИК (Хельсинки, Финляндия), «Жальгирис» (Вильнюс, Литва) — «Мальме» (Швеция), «Лудогорец» (Разград, Болгария) — «Шемрок Роверс» (Ирландия), «Динамо» (Киев, Украина) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Мидтьюлланн» (Хернинг, Дания) — АЕК (Ларнака, Кипр), «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция).

Через квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов попадут 6 клубов. Поединки групповой стадии состоятся с 6 сентября по 2 ноября. Финал главного континентального турнира намечено провести 10 июня 2023 года в Стамбуле.

Шахтер С
0:2
Первый тайм: 0:0
Марибор
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