Солигорский «Шахтер» уступил «Марибору» в квалификации футбольной Лиги чемпионов

Сегодня в ответном поединке стартового этапа квалификации чемпионы Беларуси на поле стадиона «Сакарья Ататюрк» в турецком Адапазары проиграли словенскому «Марибору» со счетом 0:2. Подопечные Сергея Ташуева неудачно начали встречу, пропустив мяч на 12-й минуте после точного удара Роко Батурины. В начале второго тайма он же забил второй мяч. Все попытки «Шахтера» отыграться успехом не увенчались. Неделю назад в Мариборе соперники не смогли поразить ворота друг друга, сыграв вничью 0:0. Во втором раунде квалификации чемпионской Лиги «Марибор» встретится с молдавским «Шерифом» из Тирасполя. Чемпион Молдовы одолел по сумме двух встреч боснийский клуб «Зриньски» из Мостара — 0:0 (в гостях) и 1:0 (дома). Футболисты «Шахтера» продолжат выступление в квалификации Лиги конференций.