«Тобол» пропустил три гола за 17 минут и вылетел из Лиги чемпионов
Костанайский «Тобол» вылетел из Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Костанайский «Тобол» вылетел из Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Чемпион Казахстана уступил в ответном матче первого квалификационного раунда «Ференцварошу» со счетом 5:1.
Уже к 21-й минуте венгры вели с преимуществом в три мяча — отличились Адама Траоре (4-я и 17-я минуты) и Айсса Ляйдуни (21-я). На 23-й минуте «Тобол» один мяч отыграл усилиями Игоря Сергеева.
После перерыва счет «Ференцварош» увеличил преимущество — Форчун Бэсси оформил дубль (74-я и 90-я) и установил окончательный счет.
На 81-й минуте «Тобол» и вовсе остался в меньшинстве — Серикжан Мужиков за минуту получил две желтые карточки и был удален.
Напомним, первый матч в Костанае завершился вничью 0:0.
Таким образом, «Ференцварош» выиграл по сумме двух матчей и прошел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Тобол» же отправился во второй квалификационный раунд Лиги конференций.