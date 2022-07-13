«Тобол» пропустил три гола за 17 минут и вылетел из Лиги чемпионов

Источник: ФК "Тобол"

Чемпион Казахстана уступил в ответном матче первого квалификационного раунда «Ференцварошу» со счетом 5:1.

Уже к 21-й минуте венгры вели с преимуществом в три мяча — отличились Адама Траоре (4-я и 17-я минуты) и Айсса Ляйдуни (21-я). На 23-й минуте «Тобол» один мяч отыграл усилиями Игоря Сергеева.

После перерыва счет «Ференцварош» увеличил преимущество — Форчун Бэсси оформил дубль (74-я и 90-я) и установил окончательный счет.

На 81-й минуте «Тобол» и вовсе остался в меньшинстве — Серикжан Мужиков за минуту получил две желтые карточки и был удален.

Напомним, первый матч в Костанае завершился вничью 0:0.