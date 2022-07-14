Определились все пары второго раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов

Словенский «Марибор», который одолел по сумме двух поединков чемпиона Беларуси солигорский «Шахтер» (0:0 и 2:0), будет соперничать с молдавским «Шерифом» из Тирасполя, взявшим верх над боснийским клубом «Зриньски» (0:0 и 1:0).

В этом сезоне УЕФА выделяет участникам Лиги чемпионов 2,032 млрд евро. Клубы, которые вылетят в раунде плей-офф квалификации, получат по 5 млн евро. За выход в групповую стадию каждая команда заработает по 15,64 млн евро. Победа в матче группового этапа оценивается в 2,8 млн, ничья — 930 тыс. евро. Финалисты ЛЧ получат по 15,5 млн, а победителю выплатят еще 4,5 млн евро.