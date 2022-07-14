Определились все пары второго раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов

Словенский «Марибор», который одолел по сумме двух поединков чемпиона Беларуси солигорский «Шахтер» (0:0 и 2:0), будет соперничать с молдавским «Шерифом» из Тирасполя, взявшим верх над боснийским клубом «Зриньски» (0:0 и 1:0).
В остальных парах сыграют:
Без участия в отборочных матчах в группах чемпионской Лиги выступят английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» (Лондон), «Челси» (Лондон), испанские «Атлетико» (Мадрид), «Барселона», «Реал» (Мадрид), «Севилья», итальянские «Интер» (Милан), «Милан», «Наполи», «Ювентус» (Турин), немецкие «Айнтрахт» (Франкфурт), «Бавария» (Мюнхен), «Байер» (Леверкузен), «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», французские «Марсель», «Пари Сен-Жермен», португальские «Порту», «Спортинг» (Лиссабон), нидерландский «Аякс» (Амстердам), бельгийский «Брюгге», австрийский «Зальцбург», шотландский «Селтик» (Глазго), украинский «Шахтер» (Донецк).
В этом сезоне УЕФА выделяет участникам Лиги чемпионов 2,032 млрд евро. Клубы, которые вылетят в раунде плей-офф квалификации, получат по 5 млн евро. За выход в групповую стадию каждая команда заработает по 15,64 млн евро. Победа в матче группового этапа оценивается в 2,8 млн, ничья — 930 тыс. евро. Финалисты ЛЧ получат по 15,5 млн, а победителю выплатят еще 4,5 млн евро.
Общий призовой фонд Лиги Европы составит 465 млн евро, Лиги конференций — 235 млн евро.