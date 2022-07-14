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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
13:12 (мск), источник: БЕЛТА

Определились все пары второго раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После повторных поединков стартового квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов определились составы пар второго отборочного этапа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Шахтер СЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Словенский «Марибор», который одолел по сумме двух поединков чемпиона Беларуси солигорский «Шахтер» (0:0 и 2:0), будет соперничать с молдавским «Шерифом» из Тирасполя, взявшим верх над боснийским клубом «Зриньски» (0:0 и 1:0).

В остальных парах сыграют:

  • «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — «Слован» (Братислава, Словакия),
  • «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Шкупи» (Северная Македония),
  • «Цюрих» (Швейцария) — «Карабах» (Агдам, Азербайджан),
  • «Виктория» (Пльзень, Чехия) — ХИК (Хельсинки, Финляндия),
  • «Жальгирис» (Вильнюс, Литва) — «Мальме» (Швеция),
  • «Лудогорец» (Разград, Болгария) — «Шемрок Роверс» (Ирландия),
  • «Динамо» (Киев, Украина) — «Фенербахче» (Стамбул, Турция),
  • «Мидтьюлланн» (Хернинг, Дания) — АЕК (Ларнака, Кипр),
  • «Маккаби» (Хайфа, Израиль) — «Олимпиакос» (Пирей, Греция),
  • «Пюник» (Ереван, Армения) — «Дюделанж» (Люксембург),
  • «Линфилд» (Северная Ирландия — «Буде-Глимт» (Норвегия).

Первые встречи состоятся 19−20 июля, ответные — 26−27 июля. Через квалификацию в групповой этап Лиги чемпионов попадут 6 клубов.

Без участия в отборочных матчах в группах чемпионской Лиги выступят английские «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» (Лондон), «Челси» (Лондон), испанские «Атлетико» (Мадрид), «Барселона», «Реал» (Мадрид), «Севилья», итальянские «Интер» (Милан), «Милан», «Наполи», «Ювентус» (Турин), немецкие «Айнтрахт» (Франкфурт), «Бавария» (Мюнхен), «Байер» (Леверкузен), «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», французские «Марсель», «Пари Сен-Жермен», португальские «Порту», «Спортинг» (Лиссабон), нидерландский «Аякс» (Амстердам), бельгийский «Брюгге», австрийский «Зальцбург», шотландский «Селтик» (Глазго), украинский «Шахтер» (Донецк).

Поединки групповой стадии состоятся с 6 сентября по 2 ноября. Финал главного континентального турнира намечено провести 10 июня 2023 года в Стамбуле.

В этом сезоне УЕФА выделяет участникам Лиги чемпионов 2,032 млрд евро. Клубы, которые вылетят в раунде плей-офф квалификации, получат по 5 млн евро. За выход в групповую стадию каждая команда заработает по 15,64 млн евро. Победа в матче группового этапа оценивается в 2,8 млн, ничья — 930 тыс. евро. Финалисты ЛЧ получат по 15,5 млн, а победителю выплатят еще 4,5 млн евро.

Общий призовой фонд Лиги Европы составит 465 млн евро, Лиги конференций — 235 млн евро.

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