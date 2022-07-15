Футболисты минского «Динамо» пробились во 2-й раунд квалификации Лиги конференций

В ответном поединке стартового этапа подопечные Артема Челядинского победили в Подгорице черногорский клуб «Дечич» из Тузи со счетом 2:1. На прошлой неделе эти соперники тоже встречались в черногорской столице и разошлись миром — 1:1. Следующим соперником бронзовых призеров чемпионата Беларуси будет израильский «Хапоэль» (Беэр-Шева).

Также со второго раунда в борьбу вступят еще два белорусских клуба. Вице-чемпион страны борисовский БАТЭ 21 и 28 июля встретится с турецким клубом «Коньяспор», обладатель Кубка «Гомель» в эти же дни будет соперничать с греческим «Арисом» (Салоники). Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер», проигравший словенскому «Марибору» в первом круге квалификации Лиги чемпионов, продолжит выступление в еврокубках с 3-го отборочного круга Лиги конференций. Матчи группового этапа ЛК пройдут с 8 сентября по 3 ноября 2022 года. Финальный поединок ЛК намечено провести 7 июня 2023 года на поле «Эден-Арены» в Праге.