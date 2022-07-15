CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.

В мае «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА об отстранении от еврокубков. Они были намерены добиваться восстановления прав на участие в турнирах.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/23. После отклонения апелляции оно остается в силе.