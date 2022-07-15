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13:54 (мск), источник: Sports.Ru

CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на отстранение от еврокубков

CAS отклонил апелляции клубов РПЛ на отстранение от еврокубков.

Зенит
Динамо
Сочи
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Источник: Reuters

В мае «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА подали апелляции в Спортивный арбитражный суд на решение УЕФА об отстранении от еврокубков. Они были намерены добиваться восстановления прав на участие в турнирах.

2 мая УЕФА принял решение об отстранении российских клубов и сборных от международного сезона-2022/23. После отклонения апелляции оно остается в силе.

Российские команды в следующем сезоне не смогут принять участия в еврокубках, Лиге наций УЕФА, чемпионате Европы U21, женском Евро-2022 и квалификации женского чемпионата мира 2023 года.

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