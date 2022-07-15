Деградация и боль. Международный суд отправил российский футбол на дно

Перспективы разрушены

Еще в феврале все выглядело сравнительно неплохо для нашего футбола. Амбициозная сборная Валерия Карпина готовилась пробиться на чемпионат мира в Катаре через стыковые матчи, «Спартак» в кои-то веки вышел в плей-офф еврокубка, в «Динамо» появилась россыпь талантливых футболистов, «Зенит» наконец-то выглядел прилично на международной арене.

Однако политическая ситуация изменила вообще все. В марте УЕФА и ФИФА вынесли совместный вердикт об отстранении России от международных соревнований, из-за которого сборная России была исключена из участников стыковых матчей за выход на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а московский «Спартак» лишился возможности сыграть в ⅛ финала Лиги Европы.

Руководство нашего футбола, понятное дело, было не согласно с этими решениями. Все вердикты были оспорены в CAS, однако спортивный суд отказался рассматривать эти дела в ускоренном порядке. В итоге ни «Спартак», ни сборная России не смогли принять участие в международных матчах. Потом наши клубы и национальные команды отстранили еще и на следующий сезон.

Мотивировка CAS — стыд, но это реальность

Все с нетерпением ждали окончательного вердикта CAS. 15 июля он наконец-то вышел, но, к сожалению, принес российскому футболу только боль и страдания. Все апелляции были отклонены. Комиссия CAS установила, что эскалация конфликта между Россией и Украиной, а также реакция общественности и правительств во всем мире создали «непредвиденные и беспрецедентные обстоятельства, на которые пришлось реагировать ФИФА и УЕФА».

Группа арбитров считает прискорбным, что военная операция на Украине, за которую российские футбольные сборные, клубы и игроки не несут ответственности, в силу решений ФИФА и УЕФА оказала неблагоприятное воздействие на них и российский футбол в целом. Однако, по мнению CAS, эти последствия были компенсированы необходимостью безопасного и упорядоченного проведения футбольных турниров для остального мира. Цитата из решения CAS

В очередной раз все закончилось политически ангажированным заявлением. В CAS откровенно признали, что наши клубы и сборные не несут никакой ответственности за то, что происходит в мире, однако суд не мог поступить по-другому. И опять прикрываются вопросами безопасности, хотя есть примеры в теннисе, хоккее, дзюдо и других единоборствах, где наши спортсмены спокойно выступают и не угрожают ничьей безопасности.

Что делать дальше?

Но это все лирика. Реальность такова, что российский футбол отправили в путешествие в самые низы. Понятно, что дисквалификация может растянуться на годы вперед и повлияет на уровень нашего футбола. Без еврокубков, чемпионатов Европы и мира мы рискуем откатиться назад очень серьезно. Деградация будет неминуемой, задача руководителей российского спорта — сделать ее минимальной. Смогут ли? Тут есть вопросы.

Работа действительно ведется, финал Кубка России и матч за Суперкубок получились яркими с коммерческой точки зрения, но сколько удастся поддерживать такой уровень организации и интереса к российскому футболу, не очень понятно. Зато теперь никто не будет питать иллюзий, а сосредоточится на реальных делах.