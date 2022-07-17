Моуринью сделал татуировку на плече с трофеями ЛЧ, ЛЕ и Лиги конференций

«Это моя татуировка. Радость римлян [после победы в Лиге конференций] побудила меня сделать ее. Тогда я подумал о чем-то особенном, о чем-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки. В то же время я хотел уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я… Альберто показал мне несколько предложений, я лишь изменил некоторые детали. Вот моя татуировка», — написал тренер «Ромы» в соцсетях.