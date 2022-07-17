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19:33 (мск), источник: Sports.Ru

Моуринью сделал татуировку на плече с трофеями ЛЧ, ЛЕ и Лиги конференций

Жозе Моуринью сделал тату с изображением выигранных им европейских трофеев.

Рома
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Источник: Reuters

«Это моя татуировка. Радость римлян [после победы в Лиге конференций] побудила меня сделать ее. Тогда я подумал о чем-то особенном, о чем-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки. В то же время я хотел уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я… Альберто показал мне несколько предложений, я лишь изменил некоторые детали. Вот моя татуировка», — написал тренер «Ромы» в соцсетях.

Португалец выложил фото шаблона татуировки, но не показал, как она выглядит у него на плече, где он набил ее 10 дней назад. На каждом трофее изображены кружочки в цветах клубах, с которыми Жозе побеждал.

Источник: Sports.Ru

Лигу чемпионов он брал с «Порту» и «Интером», Кубок УЕФА/Лигу Европы с «Порту» и «Манчестер Юнайтед», Лигу конференций — с «Ромой».

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