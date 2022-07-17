Моуринью сделал татуировку на плече с трофеями ЛЧ, ЛЕ и Лиги конференций
Жозе Моуринью сделал тату с изображением выигранных им европейских трофеев.
Жозе Моуринью сделал тату с изображением выигранных им европейских трофеев.
«Это моя татуировка. Радость римлян [после победы в Лиге конференций] побудила меня сделать ее. Тогда я подумал о чем-то особенном, о чем-то, что было бы честью для всех клубов, где я выигрывал еврокубки. В то же время я хотел уникальную татуировку, такую, которую пока могу сделать только я… Альберто показал мне несколько предложений, я лишь изменил некоторые детали. Вот моя татуировка», — написал тренер «Ромы» в соцсетях.
Португалец выложил фото шаблона татуировки, но не показал, как она выглядит у него на плече, где он набил ее 10 дней назад. На каждом трофее изображены кружочки в цветах клубах, с которыми Жозе побеждал.
Лигу чемпионов он брал с «Порту» и «Интером», Кубок УЕФА/Лигу Европы с «Порту» и «Манчестер Юнайтед», Лигу конференций — с «Ромой».