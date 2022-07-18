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18:07 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские клубы узнали возможных соперников в Лиге конференций

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне сегодня состоялась жеребьевка очередных квалификационных раундов Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Динамо Мн
Гомель
БАТЭ
Шахтер СЛига конференций: таблица и календарь
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Минское «Динамо», которое на старте квалификации было сильнее черногорского клуба «Дечич», в случае выигрыша у израильского «Хапоэля» (Беэр-Шева) в 3-м круге встретится со швейцарским «Лугано».

Борисовский БАТЭ, если пройдет турецкий «Коньяспор», сыграет с победителем пары «Копер» (Словения) — «Вадуц» (Лихтенштейн). Футболисты «Гомеля» в случае успеха в играх с греческим «Арисом» будут соперничать с лучшей командой пары «Зира» (Баку, Азербайджан) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).

Солигорский «Шахтер», уступивший в первом круге квалификации Лиги чемпионов словенскому «Марибору», в 3-м раунде Лиги конференций встретится с победителем матчей ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) — «Интер» (Андорра).

Поединки 2-го отборочного круга ЛК состоятся 21 и 28 июля, 3-го — 4 и 11 августа.

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