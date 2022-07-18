Белорусские клубы узнали возможных соперников в Лиге конференций

Минское «Динамо», которое на старте квалификации было сильнее черногорского клуба «Дечич», в случае выигрыша у израильского «Хапоэля» (Беэр-Шева) в 3-м круге встретится со швейцарским «Лугано».

Борисовский БАТЭ, если пройдет турецкий «Коньяспор», сыграет с победителем пары «Копер» (Словения) — «Вадуц» (Лихтенштейн). Футболисты «Гомеля» в случае успеха в играх с греческим «Арисом» будут соперничать с лучшей командой пары «Зира» (Баку, Азербайджан) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль).

Солигорский «Шахтер», уступивший в первом круге квалификации Лиги чемпионов словенскому «Марибору», в 3-м раунде Лиги конференций встретится с победителем матчей ЧФР (Клуж-Напока, Румыния) — «Интер» (Андорра).