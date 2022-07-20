Капитан «Кызыл-Жара» обратился ко всем участникам еврокубков от Казахстана

«Хочу сказать, что для любого футболиста еврокубки — это праздник, будь то Лиге чемпионов, Лига Европы, Лига конференций. Поэтому мы рады участвовать, гордимся этим и гордимся представлять Казахстан в этом турнире и постараемся принести очки. Хотим пожелать “Астане”, “Кайрату”, “Тоболу” того же — побед и очков. Это будут общие наши очки и еще раз повторюсь, что для нас это честь представлять Казахстан на международной арене», — сказал Лобанцев.