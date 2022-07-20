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18:24 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Кызыл-Жара» обратился ко всем участникам еврокубков от Казахстана

Вратарь и капитан «Кызыл-Жара» Мирослав Лобанцев высказался об участии своего клуба в Лиге конференций и обратился к остальным представителям Казахстана в еврокубках, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кызыл-Жар
ОсиекЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Кызыл-Жар"

«Хочу сказать, что для любого футболиста еврокубки — это праздник, будь то Лиге чемпионов, Лига Европы, Лига конференций. Поэтому мы рады участвовать, гордимся этим и гордимся представлять Казахстан в этом турнире и постараемся принести очки. Хотим пожелать “Астане”, “Кайрату”, “Тоболу” того же — побед и очков. Это будут общие наши очки и еще раз повторюсь, что для нас это честь представлять Казахстан на международной арене», — сказал Лобанцев.

Напомним, что матч между «Кызыл-Жаром» и «Осиеком» пройдет завтра, 21 июля, в Нур-Султане. Он состоится на стадионе «Астана Арена» и начнется в 18:00 по местному времени.

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