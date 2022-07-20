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21:48 (мск), источник: Vesti.kz

В Польше отреагировали на логистические проблемы «Астаны»

Польский сайт Weszlo.com высказался о проблемах «Астаны» перед матчем квалификации Лиги конференций с «Ракувом», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
РакувЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: ФК "Астана"

Столичный клуб попал в форс-мажорную ситуацию, не сумев вовремя вылететь в Польшу. По имеющейся информации, всему виной отмененный чартер и ремонт аэропорта в Нур-Султане. По этой причине игроки казахстанского клуба пока не могут покинуть страну на матч четверга.

«По нашей информации, “Астана” должна была окончательно вылететь в Польшу после 19:00 по казахскому времени, точнее, около 15:00 по польскому времени. Соперник “Ракува” должен прилететь в Польшу регулярным рейсом. В зависимости от выбранного маршрута время полета может составлять от семи до даже более десяти часов. Получается, что футболисты “Астаны” будут в Польше самое раннее завтра утром по польскому времени, то есть в день матча. На данный момент нет риска, что матч “Ракув” — “Астана” будет перенесен или отменен. Однако делегат УЕФА, который следит за ситуацией, был проинформирован о случае», — пишет издание.

Матч состоится в ночь с 21 на 22 июля в 01:00 по времени Нур-Султана.

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