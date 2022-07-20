Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:00
Викингур Л
ДАК
02
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Слован Бр
12
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К
Фенербахче
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Ботев Пл
АПОЭЛ
00
Футбол. Еврокубки
20:00
Маккаби Хайфа
Олимпиакос П
11
Футбол. Еврокубки
19:00
ХИК
Виктория Пл
12
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
21:00
Викингур Л
ДАК
02
20:00
Ботев Пл
АПОЭЛ
00
19.07
Ла Фиорита
Балкани
04
19.07
Хибернианс
Левадия
32
19.07
Тирана
Зриньски
01
14.07
Брейдаблик
УЭ Санта-Колома
41
14.07
Искра Д
Лачи
01
14.07
Клифтонвилл
ДАК
03
Футбол. Лига конференций. Все результаты
21:50 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер соперника «Кайрата» высказался о подготовке к матчу Лиги конференций

Главный тренер венгерской «Кишварды» Ласло Торок высказался о предстоящем матче квалификации Лиги конференций против «Кайрата», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Кайрат
КишвардаЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: ФК "Кишварда"

«Это уже не тот мир, где казахстанскую команду можно одолеть взмахом руки, наша подготовка к “Кайрату” была очень серьезной, мы сосредоточились на этом матче три или четыре недели. Нам, возможно, было легче, чем нашему сопернику, поскольку “Кайрат” в последние недели играл в чемпионате и ​​Кубке, поэтому у нас есть больше информации о них в профессиональном плане, чем, возможно, они о нас. Сотрудники штаба подготовили профили всех игроков соперника, которые были переданы нашим футболистам индивидуально, но мы также проанализировали их на командном уровне, и тренировочные упражнения тоже были посвящены “Кайрату”. Хотя состав соперника немного изменился по сравнению с прошлым чемпионатом, у него по-прежнему есть очень хорошие игроки. Результат последних шести игр также обращает на себя внимание, и нам также придется столкнуться с тем, что нас будут атаковать практически в каждой точке поля», — цитирует Торока сайт клуба.

Матч второго квалификационного раунда Лиги конференций «Кайрат» — «Кишварда» пройдет 21 июля в Алматы, начало встречи — в 20:00. Ответная игра состоится 28 июля в Венгрии.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь