«Ференцварош» Черчесова проиграл в безумной концовке, Хайкина жестко подставил собственный защитник

Суперволевой «Слован»

Когда стало известно, что «Ференцварош» сыграет с братиславским «Слованом», Станислав Черчесов признался: «С их тренером Владимиром Вайссом я знаком лично, но вот не помню, играла ли моя команда против его “Сатурна” в чемпионате России».

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 2-й отборочный раунд, 20.07.2022, 21:00 Ференцварош 1 Слован Бр 2

Таких встреч действительно не было. В 2006-м, когда черно-синие дважды отнимали у «Спартака» очки на последних минутах (1:1, 1:1), красно-белых тренировал Владимир Федотов, а Черчесов занимал пост спортивного директора. Когда же он сменил офис на тренерскую скамейку по ходу сезона-2007, Вайсса успели уволить, и раменчан возглавил Гаджи Гаджиев.

Все это, впрочем, не имеет никакого отношения к матчу в Будапеште. А там гости имели реальный шанс открыть счет благодаря стандарту, однако успевший на добивание Медведев ухитрился не попасть в фактически пустые ворота. В основном же игра в первом тайме шла на половине «Слована», и венгры имели основания сетовать на невезение. Чего стоит пришедшийся в перекладину удар в упор, а голкипер Чован совершил пару впечатляющих сейвов, не позволив забить атаковавшим с дистанции Нгуэну и Траоре.

Гости, как показалось, с началом второго тайма если не полностью выровняли игру, то свели угрозы своим воротам к минимуму. Тем не менее «Ференцварош» сумел взломать братиславскую оборону, и сделал это очень красиво. Пас Лайдуни под забегание Нгуэна стал предголевым, а пропустивший мяч Боли дал Захариассену возможность забить из площади ворот.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/4aABuiiRX60" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Перелом? Да куда там! «Слован» в этом турнире пишет безумные сценарии и становится смертельно опасным в концовках. В предыдущем раунде в Батуми словаки отыгрались в овертайме и забили решающий гол прямым ударом с углового. В Будапеште случился еще один невероятный камбэк, и снова не без помощи стандартов. В этот раз розыгрыш штрафного завершил игравший у Вайсса в сборной Грузии Кашия.

Окончательно же шокировал хозяев мастер важнейших голов Барсегян. Нападающий сборной Армении словно рукой забросил мяч в «девятку», а в роли ассистента выступил Чакветадзе, которого Вайсс выпустил на замену вместо своего сына. Теперь через неделю в Братиславе команде Черчесова необходим подвиг по расписанию.

Голевая засуха

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 2-й отборочный раунд. Путь представителей лиг, 20.07.2022, 21:00 Динамо К 0 Фенербахче 0

Как для проводящего домашние матчи в польской Лодзи «Динамо», так и для «Фенербахче» это была первая официальная игра, что сказалось на зрелищности. В первом тайме турки выглядели чуть острее, и от пропущенных мячей номинальных хозяев спас Бущан. Самым сложным для него получился удар Валенсии головой с нескольких метров. А у киевлян вся острота исходила с левого фланга, где работала связка Вербич — Дубинчак.

Шанс же забить представился сразу после перерыва, когда находившийся в отличной позиции Попов не сумел подстроиться под подачу со штрафного. Команда Мирчи Луческу в принципе провела вторую половину матча гораздо интереснее. И, например, закручивавшему мяч в дальний угол Беседину не хватило считаных сантиметров. Хотя и Бущану в похожей ситуации пришлось останавливать удар Брумы. Но в целом безголевая ничья закономерна, и чем ближе был финальный свисток, тем сильнее было впечатление, что соперники настроены не рисковать, а остаться при своих перед ответной игрой в Стамбуле.

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 2-й отборочный раунд, 20.07.2022, 21:15 Марибор 0 Шериф 0

По логике, там у «Фенербахче» будет преимущество своих трибун. То же можно сказать и о противостоянии «Марибора» и «Шерифа», хотя из-за запрета УЕФА проводить игры в Тирасполе чемпионы Молдавии принимают своих соперников в Кишиневе. Но, как признался возглавивший приднестровскую команду двукратный чемпион России в составе «Рубина» Стьепан Томас, ощущения нейтрального поля там нет.

Правда, перед визитом в Словению хорватский специалист говорил, что полностью его устроит только победа, но и ничья при качественной игре тоже хороший результат. Серьезно изменивший состав «Шериф» сейчас выглядит командой, которая сделала еще один шаг на пути к повторению прошлогоднего результата. Именно об этом постоянно говорит и Томас, но его подопечным нужно прибавлять в качестве.

Не день скандинавов

Футбол Лига чемпионов 2022/2023 2-й отборочный раунд, 19.07.2022, 19:00 Жальгирис В 1 Мальме 0

Результат матча в Вильнюсе — пока главная сенсация этого раунда.

Все-таки «Мальме» — участник группового раунда предыдущего розыгрыша и весьма крепкая по составу команда. Там собраны футболисты из сборных Швеции, Дании, Норвегии. В атаке есть опытнейший Тойвонен, а оборону усилил перешедший из «Ростова» Хаджикадунич.

Тем не менее «Жальгирис» преподнес шведам неприятный сюрприз.

При этом надо заметить, что в стартовом составе хозяев был только один литовец — вратарь национальной команды Гетмонас. Остальные — легионеры, а тренирует этот интернационал 56-летний казахстанский специалист Владимир Чебурин.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_-HztUUSzd4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Видимо, вторник был не днем скандинавских команд, так как кроме «Мальме» проиграл и возмутитель спокойствия в прошлом евросезоне «Буде-Глимт». В Белфасте чемпионы Норвегии пропустили в концовке, когда вышедший на ворота под острым углом автор самого красивого гола прошлого североирландского сезона Миллар эффектно перебросил мяч через Никиту Хайкина. Впрочем, претензий к пытавшемуся исправить ситуацию российскому голкиперу быть не может, так как команду при владении мячом у собственной штрафной подвел допустивший дикую ошибку защитник «Буде-Глимт».

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