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Футбол. Лига конференций. Все результаты
18:58 (мск), источник: Sputnik.kz

«Кызыл-Жар» стартовал с поражения в Лиге конференций

НУР-СУЛТАН, 21 июл — Sputnik. Казахстанский клуб «Кызыл-Жар» проиграл в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций хорватскому «Осиеку» со счетом 1:2.

Кызыл-ЖарЛига конференций: таблица и календарь
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Первый тайм прошёл без забитых мячей. После перерыва в начале второго тайма форвард гостей Михрет Топчагич выиграл борьбу после флангового навеса и открыл в матче, а затем Ласло удвоил разницу — 0:2.

Между гостевыми голами судья показал вторую желтую карточку бразильскому легионеру «Кызыл-Жара» Жиану Мартинсу удалил футболиста за фол в центре поля.

Первый гол «Кызыл-Жара» в еврокубках забил Дарко Неяшмич: полузащитник под давлением отдавал пас передачу вратарю, но отправил мяч в собственные ворота.

Добавим, что ответная игра состоится в ночь с 28 на 29 июля в Хорватии.

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Кызыл-Жар
1:2
Первый тайм: 0:0
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