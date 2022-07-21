«Кызыл-Жар» стартовал с поражения в Лиге конференций

Первый тайм прошёл без забитых мячей. После перерыва в начале второго тайма форвард гостей Михрет Топчагич выиграл борьбу после флангового навеса и открыл в матче, а затем Ласло удвоил разницу — 0:2.
Между гостевыми голами судья показал вторую желтую карточку бразильскому легионеру «Кызыл-Жара» Жиану Мартинсу удалил футболиста за фол в центре поля.
Первый гол «Кызыл-Жара» в еврокубках забил Дарко Неяшмич: полузащитник под давлением отдавал пас передачу вратарю, но отправил мяч в собственные ворота.
Добавим, что ответная игра состоится в ночь с 28 на 29 июля в Хорватии.