«Кызыл-Жар» стартовал с поражения в Лиге конференций

Первый тайм прошёл без забитых мячей. После перерыва в начале второго тайма форвард гостей Михрет Топчагич выиграл борьбу после флангового навеса и открыл в матче, а затем Ласло удвоил разницу — 0:2.

Между гостевыми голами судья показал вторую желтую карточку бразильскому легионеру «Кызыл-Жара» Жиану Мартинсу удалил футболиста за фол в центре поля.

Первый гол «Кызыл-Жара» в еврокубках забил Дарко Неяшмич: полузащитник под давлением отдавал пас передачу вратарю, но отправил мяч в собственные ворота.