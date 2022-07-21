«Кайрат» дома проиграл венгерской «Кишварде»

Наставник алмаатинцев Кирил Кекер выпустил следующий состав на первый матч своих подопечных в еврокубках в этом сезоне: Устименко — Астанов, Васин, Баньяк, Кургин — Крачковский, Ульшин, Садабеков — Алыкулов, Жоао Паоло, Канте.

В первом тайме шла равная игра — пару опасных моментов у «Кайрата» не реализовали Жоао Паоло и Гульжигит Алыкулов. Гости же по-настоящему не смогли потревожить Данила Устименко.

После перерыва венгры стали часто иметь хорошие подходы к воротам алматинцев, но до поры до времени надежно в воротах действовал Устименко. Во втором тайме у «Кайрата» появились Артур Шушеначев, Данияр Усенов, Дамир Касабулат и Вячеслав Швырев.

На 82-ой минуте вышедший на замену Ясир Асани с разворота с центра штрафной точным ударом открыл счёт — 0:1.