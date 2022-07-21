«Кайрат» дома проиграл венгерской «Кишварде»
НУР-СУЛТАН, 21 июл — Sputnik. В мачте второго квалификационного раунда «Кайрат» дома проиграл «Кишварде» из Венгрии со счетом 0:1.
Кайрат
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НУР-СУЛТАН, 21 июл — Sputnik. В мачте второго квалификационного раунда «Кайрат» дома проиграл «Кишварде» из Венгрии со счетом 0:1.
Наставник алмаатинцев Кирил Кекер выпустил следующий состав на первый матч своих подопечных в еврокубках в этом сезоне: Устименко — Астанов, Васин, Баньяк, Кургин — Крачковский, Ульшин, Садабеков — Алыкулов, Жоао Паоло, Канте.
В первом тайме шла равная игра — пару опасных моментов у «Кайрата» не реализовали Жоао Паоло и Гульжигит Алыкулов. Гости же по-настоящему не смогли потревожить Данила Устименко.
После перерыва венгры стали часто иметь хорошие подходы к воротам алматинцев, но до поры до времени надежно в воротах действовал Устименко. Во втором тайме у «Кайрата» появились Артур Шушеначев, Данияр Усенов, Дамир Касабулат и Вячеслав Швырев.
На 82-ой минуте вышедший на замену Ясир Асани с разворота с центра штрафной точным ударом открыл счёт — 0:1.
Ответная игра пройдёт через неделю 28 июля в Венгрии.